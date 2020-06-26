羽球／頂尖YONEX國小邀請賽 四男雙好手現身指導

我國男雙好手王齊麟、呂佳彬、盧敬堯、楊博涵今天參加「頂尖YONEX國小羽球邀請賽」與雙北6國小、52位球員進行交流賽，四人不僅接受小球員們的現場問答，分享自身的羽球故事，還與小球員們搭擋進行交流賽。

王齊麟與「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵目前都在國訓中心為東京奧運備戰，不過受到新冠肺炎疫情影響奧運已延期一年辦理下，三人都已經放慢訓練步調，今天他們也受到贊助商邀請前來內湖運動中心與國小球員們進行球星互動聯誼賽。

YONEX台灣總經理宮前輝久表示：「疫情趨緩後，更多民眾願意投入運動，回到球場來打羽球。這次舉辦基層巡迴回饋活動，並邀請國內的頂級球星一同參與這樣深具意義的旅程。透過小型邀請賽、球星表演與互動教學，提升國小學子對羽球運動的認同感，進而壯大台灣的兒童與青少年羽球運動，並帶動基層發展，創造更廣泛的羽球運動風氣。」

頂尖體育用品執行長朱偉豪指出：「頂尖體育自成立以來，對基層羽球運動發展不遺餘力。十分認同YONEX台灣回饋兒童和青少年羽球的理念，因而舉辦本次邀請賽暨球星表演活動。」

雖然已經一段時間未參與比賽，不過今天參與活動的四位國手仍是賣力演出，楊博涵說：「其實平常我就蠻喜歡小孩子的，記得小時候我也很喜歡看大哥哥或是偶像比賽，希望今天能讓小朋友感到開心，留下深刻印象。」

而王齊麟在今天的活動中也改與呂佳彬搭檔進行表演賽，兩人自從2017年後就未曾再搭擋，呂佳彬開玩笑說：「之前有搭檔過一次，今天我希望自己表現不要太好，讓齊麟有發揮空間。」