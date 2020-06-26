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PGA／旅行者高球錦標賽 潘政琮首輪繳72桿
台灣旅美高球好手潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的旅行者錦標賽首輪出師不利，繳出3鳥、3柏忌與一個雙柏忌，以高於標準2桿的72桿，並列138名。
總獎金740萬美元（約新台幣2.2億）的旅行者錦標賽，今年在美國康乃狄克州的TPC河流高地球場開球，這項比賽也是PGA復賽以來的第3場比賽，比賽仍採「閉門」方式進行，不開放球迷進場。
PGA自本月嘉信挑戰賽復賽後，接連爆出球員或桿弟確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包括旅行者錦標賽開打前，就有至少5名以上球員退賽，包括上週剛拿到傳承高球賽冠軍的美國名將辛浦森（Webb Simpson）。
潘政琮在旅行者挑戰賽首輪暖機稍慢，下場後第2洞就吞下柏忌，第3洞他開球偏右掉進沙坑，第2桿只能把球救回球道，直到第4桿才攻上果嶺，又花了2推才結束，吞下他全場唯一的雙柏忌。
厄運還沒結束的小潘，第4洞又再苦吞柏忌，直到第6洞才拿下全場第1個博蒂，不料他下一洞又出狀況，第2桿直攻果嶺過頭，回頭打上果嶺又花了2推才結束，再吞柏忌收場。
歷經前9洞波折，小潘後9洞逐漸回穩，並在第14、15洞接連捕鳥止血，最終以高於標準2桿的72桿繳卡完賽。
加拿大選手休斯（Mackenzie Hughes）今天有如神助，全場猛打10鳥，且沒有任何柏忌，以低於標準10桿的60桿結束首輪，這也是他生涯單回合打出的最低桿數，目前以3桿之差獨居榜首。
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