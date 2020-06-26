英超／利物浦等30年首抱冠軍 球迷忘防疫齊聚狂歡

利物浦隊等了30年終於在今天抱回首座英格蘭足球超級聯賽冠軍，教頭克羅普（Jurgen Klopp）激動不已，將封王榮耀獻給球迷。

法新社報導，數千球迷無視於克羅普懇請遵守社交距離規定的呼籲，在疫情期間聚集在安菲爾德球場（Anfield）周邊街道狂歡整夜。

英超積分榜第2名的曼城隊今天以1比2敗給切爾西隊，使得利物浦在榜上領先幅度拉大到23分，在還剩7場比賽的情況下，已立於不敗之地，提前封王。克羅普在賽後的電視訪問中忍不住喜極而泣。

利物浦教頭克羅普。 法新社

這是利物浦隊史第19座頂級聯賽冠軍，也是英超改制以來首冠。克羅普成為第一位率領子弟兵稱霸英超的德國教頭。

克羅普告訴「天空體育新聞」（Sky Sports）說：「這是如此重大的時刻，我整個人激動不已。今晚的榮耀獻給在場的大家。」

克羅普還說：「真是令人難以置信。我希望大家待在家中，或是在家門前就好，我們一起慶祝這一刻，為大家奪冠真是令人開心。」

克羅普也承諾，等到疫情安全的時候會再舉辦繞城遊行慶祝勝利。