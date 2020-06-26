英超／曼城不敵切爾西 讓利物浦睽違30年提前奪冠

英格蘭足球超級聯賽在疫情中復賽，給了利物浦隊圓夢機會，隨著曼城以1：2敗給切爾西，利物浦積分大幅領先下，提前7輪收下隊史首座冠軍，更是30年來第一座英格蘭頂級聯賽冠軍。

前一場利物浦4：0大勝水晶宮之後，在英超的積分已領先第二名的曼城23分，勝隊可獲3分積分，代表曼城此戰若未能奪勝，剩下七輪全勝也無法逆轉分差。

開賽36分鐘，切爾西隊21歲的普利西奇（Christian Pulisic）趁著門迪（Benjamin Mendy）空擋抄得一球，單刀殺入敵陣，率先破網進球，不過55分鐘時，曼城的德拜能（Kevin De Bruyne）操刀罰球，長射入網將比數扳平。

曼城需要贏球才能保住機會，積極發動攻勢，卻無法再進一步，反而是切爾西靠著76分鐘時對手用手擋球，判罰12碼，威廉（Willian）輕鬆踢球入網，就此決定戰局。

利物浦上次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍已是1990年達格利希（Kenny Dalglish）帶隊時期，如今總教練克洛普（Jurgen Klopp）終於解除這段長達30年的乾旱，也是隊史第19冠，僅落後第一名的曼城1冠。

「我無話可說。」克洛普表示：「太不可思議了，這比我想得還要美好，能夠跟這支傑出的球隊一起成為冠軍，實在太不可思議。」