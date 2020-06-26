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網球／小約賽事成前車之鑑 大滿貫皮繃緊

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
貝爾格勒的約克維奇巨型廣告看板，約克維奇確診後，使八月復賽計畫增添話題。（法新社）
貝爾格勒的約克維奇巨型廣告看板，約克維奇確診後，使八月復賽計畫增添話題。（法新社）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇號召的亞德里亞巡迴賽成防疫破口，不過下月在德國柏林舉行的兩場賽事仍計畫開放一定數量的觀眾進場，澳網美網也朝如期舉辦方向前進，但也會以小約賽事的染疫作為警惕，避免網壇再成新冠肺炎受災區。

亞德里亞巡迴賽被詬病之一是沒有保持安全社交距離，球員們肩並肩合影、派對同樂等。

澳洲網球協會首營運營長勒納表示，亞德里亞巡迴賽雖是慈善性質，但賽事執行過程和流程顯然有問題。 澳洲網協在八月巡迴賽重啟前將舉辦一系列讓職業選手參加的賽事，除採閉門舉行，還有多項防疫規定，球員必須自己攜帶專屬毛巾、減少場上人員、沒有球僮等。

確定八月卅一日如期開打的美網，嚴格的防疫規定曾被小約抨擊，但小約染疫凸顯美網的「超前部署」合理性，美國網球協會發言人韋麥德說：「這（亞德里亞巡迴賽）情況正是為何我們要制定了一套全面的健康和醫療計畫，計畫已獲得紐約批准。」

美網今年原本計畫取消的輪椅網球賽，經選手抨擊後也轉彎，將如期在美網最後四天登場。

澳洲 社交距離 新冠肺炎 約克維奇 澳網 美網

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