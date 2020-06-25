網球／球王巡迴賽成防疫破口 汀恩喊對不起

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，參與第一站的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）新冠肺炎檢測結果雖是陰性，但對沒有保持社交安全距離仍喊「非常抱歉」。

賽事第一站先在塞爾維亞貝爾格勒舉行，隔周轉往克羅埃西亞扎達爾進行第二站，包括約克維奇夫妻、世界排名19的保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、世界排名33的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）和小約同胞特羅基（Viktor Troicki）夫妻都在本周確診。

汀恩只參加第一站，且是首站勝家，儘管自己檢測結果是陰性，他仍因賽事期間沒保持社交安全距離，包括和志工握手、舉行宴會等讓外界觀感不佳的狀況道歉。

「當我得知巡迴賽的消息，我很震驚。我們好幾個星期都在沒觀眾下比賽，所以當有球迷觀賽我們樂不可支，我們相信塞爾維亞政府的規定，但我們太樂觀了。」汀恩透過社群平台致歉，「我們的行為是個錯誤，我們表現得太開心了，我誠摯地道歉。」

他也透露，近10天他已檢測5次，每次都是陰性，同時希望所有確診者早日康復。