網球／不怕成疫情破口 德國兩賽事開放觀眾

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，不過下月在德國首都柏林舉行的兩場網球賽事仍決定開放球迷進場。

德國政府上月曾宣布，10月底前禁止舉行超過5千人的大型聚會，原訂9月27日的柏林馬拉松才剛宣布停辦，不過擔任賽事總監的德國聯邦盃隊長里特納（Barbara Rittner）說：「當我們7月中旬舉辦比賽時，會有嚴格的衛生規定，我們將與柏林參議院合作協調。」

兩場網賽一場是在室外的葛拉芙球場，另個場地則是歷史悠久的滕珀爾霍夫機場，是座室內場地。

里特納表示，葛拉芙球場將會開放1千名左右的球迷，室內場約300人，「認真遵守所有規定並提前檢測球員十分重要，這是這些賽事的要求之一，我們會對情勢和規定非常認真以對。」

包括約克維奇夫妻、世界排名19的保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、世界排名33的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）和小約同胞特羅基（Viktor Troicki）夫妻都在亞德里亞巡迴賽其間染疫；亞德里亞巡迴賽第一站在貝爾格勒共有約4千名球迷進場，且沒保持社交安全距離，成外界指責原因之一。

里特納提到，亞德里亞巡迴賽絕對是可以借鏡的賽事，德國兩場賽事中，任何時間點只要有球員確診陽性自然不會下場，大會將嚴格執行相關規定，希望計畫不被疫情打亂。