路跑／紐約馬拉松取消 跑者讚正確決定

受新冠肺炎影響，波士頓馬拉松124年來首度取消，如今紐約馬拉松和柏林馬拉松也相繼跟進，世界好手雖惋惜，但也贊同主辦單位決定。

曾摘下波士頓馬拉松冠軍的女將林登（Des Linden）說，儘管大賽取消，但訊息發布即時，至少也提供跑者們能重新設定賽季目標，也能更有耐心規劃後續時程，「這是正確的決定。」

紐約馬拉松原本今年11月1日要迎接賽事50周年，確定取消後，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，紐約馬事紐約的指標和熱愛的的賽事，也很讚賞紐約路跑跑者組織（New York Road Runners）將跑者和觀眾的健康及安全放防在第一位，「我們會期待2021年11月迎接50周年。」

獲得今年紐約哪參賽資格的跑者，可以選擇全額退費，或是選擇接續3年的其中一場再參賽。

世界六大馬拉松有三場在美國境內舉行，不過波士頓馬拉松和紐約馬拉松相繼取消，現在僅剩10月11日的芝加哥馬拉松可能登場；另外三場六大馬，原本9月27日的柏林馬拉松取消，3月1日的東京馬順利落幕但取消一般組跑者，倫敦馬拉松則是從4月26日延至10月4日舉行。