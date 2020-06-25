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全國運動舞蹈錦標賽 金門囝仔表現出色勇奪多項大獎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2020總統盃全國運動舞蹈錦標賽」日前舉辦，金門也有4位小朋友跨海參賽，並且都有拿到獎項，表現不俗。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供
「2020總統盃全國運動舞蹈錦標賽」日前舉辦，金門也有4位小朋友跨海參賽，並且都有拿到獎項，表現不俗。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供

2020總統盃全國運動舞蹈（國標舞）錦標賽於本月21日舉行，金門縣也有4位小朋友參賽，其中今年才12歲的學生林冠佑表現突出，在12-15歲青少年單人四項（SCRJ）組 中，經過長時間的邁力奮戰，最終挺進決賽，取得亞軍的佳績，算是「越級打怪成功」，胞弟林冠均也獲得在8-11歲兒童單人五項（SCRJP）組第四名的佳績，讓老師與家長都相當開心。

被視為是全國性的運動舞蹈重大賽事的「2020總統盃全國運動舞蹈（國標舞）錦標賽」日前在台北市體育館舉辦，此次選手共計有300多位，都是來自全國各縣市的精英，採以分流方式進場參賽，並由24位國家級的資深裁判進行評審，競爭相當激烈。

金門體育會兼金門縣舞蹈運動委員會理事長唐麗輝今天表示，此次金門也有4位小朋友跨海參賽，當中林冠佑、林冠均是兄弟檔，兩人都表現傑出，讓陪同的國標舞老師王國兆也相當欣喜；年僅12歲的林冠佑參與12至15歲級別的賽事，且與約97名選手同場尬舞，這些選手有很多都是國手，經過7至8次篩選，最終獲得亞軍的佳績。至於11歲選手林冠均則在8-11歲兒童單人五項（SCRJP）組 ，共64名選手中，取得第四名的佳績。

另外，在雙人賽的組別，12歲林冠佑與12歲黃詩蘋在10-13歲青少年一級三項（CRJ）組，獲得冠軍殊榮，11歲林冠均與12歲許芸瑄在10-13歲青少年一級三項（CRJ）組，獲得亞軍佳績。

唐麗輝表示，金門的兒少國標舞近年來的向下扎根與薪傳成效裴然，選手素質也不斷的提昇，參加國內外各項賽事均屢創佳績，這說明了金門在地的孩子並不比台灣及海外的孩子還差，這項運動舞蹈的特殊專長已極具對外的競爭力，並且正持續朝著國際舞台的目標一歩歩向前邁進。

唐麗輝提及，孩子們在這個領域中付出了時間與汗水、堅毅與努力，因而創造了一次又一次國內外賽事的佳績，為金門打響知名度。但是縣府在教育升學的制度上，並未將舞蹈類列入多元學習競賽的積分，實在相當遺憾，期盼教育部門能多重視，給予認可積分，鼓勵他們走向夢想的國際舞台，成就希望，更榮耀金門。

被視為是全國性的運動舞蹈重大賽事的「2020總統盃全國運動舞蹈(國標舞)錦標賽」日前在台北舉行，當中林冠佑、林冠均兄弟檔，表現傑出，頗讓人讚賞。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供
被視為是全國性的運動舞蹈重大賽事的「2020總統盃全國運動舞蹈(國標舞)錦標賽」日前在台北舉行，當中林冠佑、林冠均兄弟檔，表現傑出，頗讓人讚賞。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供

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