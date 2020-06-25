新北市議長盃龍舟賽登場「消防猛男」誓言不當老二

第十屆新北市議長盃龍舟賽今、明兩天在蘆洲微風運河登場，因疫情關係，不開放民眾入場觀賽，改提供電視轉播與網路直播，總計來自30國、80支隊伍，今經過一整天的競逐，共有20支隊伍拿到明天的決賽門票，包括男子組最具冠軍相的「萬家香」及「新北市政府消防局」隊，將在明天一決高下。

本屆龍舟賽，主辦單位祭出高達200萬元的賽事總獎金，吸引各方選手激烈角逐，共有男子組32隊、女子組8隊及混合組40隊報名參加，其中包含來自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞等30國家、111位外籍選手，一同體驗傳統民俗競技，享受年度龍舟盛宴。

新北市議會指出，因應「防疫新生活運動」，比賽會場將進行人流控管及環境消毒作業，不開放民眾排隊入場觀賽，但賽事期間提供電視轉播與網路直播，讓民眾能夠一睹選手比賽風采。

新北市議會表示，欣賞龍舟賽事之餘，還可至龍舟錦標賽官網參與線上活動，如趣味十足的「端午粽樂樂」網頁遊戲，以及「冠軍神預測」替支持隊伍匯聚人氣，「防疫祈福牆」為醫療人員加油，完成各項指定任務，就有機會抱走多功能氣炸鍋、研磨咖啡機、兩用吸塵器、智能電風扇等大獎。