PGA／防疫安全第一 球王兄弟、上站冠軍都退賽

PGA復賽第3站的旅行者錦標賽（Travelers Championship）今天登場，但包括剛摘下傳承盃高球賽冠軍的辛普森（Webb Simpson）和美國前「世界球王」凱普卡（Brooks Koepka）都以安全為由，退出本周賽事。

本月15日剛過25歲生日的美國高球好手錢普（Cameron Champ）是旅行者錦標賽（Travelers Championship）開打前率先傳出確診新冠肺炎的選手，也是PGA第2名染疫選手；上周美國好手瓦特尼（Nick Watney）確診新冠肺炎，成為第一個PGA復賽後染疫的球員。

瓦特尼是PGA傳承賽進行中發現確診，世界排名79的錢普則是開戰前卻確定染疫，不過錢普也有參與傳承賽。

北愛爾蘭好手麥克道維爾（Graeme McDowell）長期合作的桿弟康博伊（Ken Comboy）也確診陽性，讓檢測結果是陰性的麥克道維爾決定退賽；凱普卡也是同樣考量，凱普卡的桿弟埃利奧特（Ricky Elliott）第一次檢測陽性，再度檢測雖是陰性，凱普卡仍決定退賽，聽過資格賽取得參賽資格的弟弟小凱普卡（Chase Koepka）同樣退出賽程。

辛普森則是聽說自己家族成員有人確診陽性，保險起見放棄連搶兩冠的機會。

根據PGA檢查結果，本周共進行1382個檢測，共有4起呈現陽性，PGA專員莫納漢（Jay Monahan）說：「這比例算低的，但每起確診都是傷害，我認為我們都要提醒自己，學習和病讀共存。」

旅行者錦標賽是PGA本月復賽第3站，我國好手潘政琮也與會。