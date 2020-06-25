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網球／取消輪椅賽被罵翻 美網轉彎復辦

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
取消輪椅賽被罵翻，美網轉彎復辦。 美聯社
取消輪椅賽被罵翻，美網轉彎復辦。 美聯社

美網先前確定如期在8月31日開戰，但為減少相關人員人數，計畫取消會外賽、青少年賽事、混雙和輪椅賽等，卻遭輪椅選手大力抨擊，美國網球協會政策也大轉彎，宣布輪椅賽將如期在9月10到13日紐約舉行。

美網協最初計畫取消輪椅賽，遭生涯握有十座大滿貫輪椅單打冠軍的澳洲輪椅網賽「世界球王」阿爾科特（Dylan Alcott）指控是「歧視」，美網協緊急止血，過去幾周多次和選手及ITF舉行會議，最先討論出3種方案，包括取消賽事但補助選手15萬美元、將賽事移到佛州舉行，或是如期舉行但總獎金將減少百分之5。

最後方案出爐，美網協宣布，今年美網輪椅賽仍將於賽事最後4天、在國家網球中心舉行，且包括男女單打及雙打都按照過往規模。

正規組賽事除取消資格賽，男雙和女雙籤表也從64籤砍到各只有32籤。

參賽的輪椅網球選手也要遵守健康和安全程序，9月7日起才准許進入國家網球中心練球。

美網

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