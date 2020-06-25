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網球／遭媒體狂批 約克維奇媽媽跳出喊抹黑
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在全球疫情中鐵齒要辦慈善巡迴賽，導致網壇爆發染疫潮，就連自己也確診，他的母親迪亞娜（Dijana Djokovic）卻跳出來喊冤，不滿媒體的醜化、抹黑。
約克維奇舉辦橫跨4國的亞德里亞巡迴賽，不料陸續傳出保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）和小約同胞特羅基（Viktor Troicki）都染疫。
對於媒體鋪天蓋地的批評，迪亞娜表示：「他們寫得太恐怖、太可怕，但我們習慣了，這就是他們會寫的事，他們就是在跟小約作對。」
主辦人約克維奇與他的妻子也被檢測出罹患新冠肺炎，目前正在自我隔離中，不過並無相關症狀，迪亞娜說：「我們感覺都很好，包括他們兩個，小約確診不代表他就病了。」
迪亞娜指出，小約因為身體健康又年輕，對於病毒的承受力較高，「我想病毒總是會結束，現在已經是尾段，我想這是他們感覺不錯的原因。」
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