PGA／旅行者錦標賽登場 前世界球王也退賽

PGA昨天才傳出又有球員染疫的壞消息，台灣時間今晚登場的旅行者錦標賽，又有大咖球星退賽，包括世界排名第4的科普卡，及上一站在傳承高球賽奪冠的辛浦森都宣布退賽。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽的旅行者錦標賽，今天晚間6時45分在美國康乃狄克州的TPC河流高地球場開球，這項比賽也是PGA復賽以來的第3場比賽，比賽仍採「閉門」方式進行，不開放球迷進場。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，PGA自今年3月12日後就全面停賽，直到這個月的嘉信挑戰賽才重新開打，不過近2場比賽都有球員確診的壞消息，昨天美國球員錢普（Cameron Champ）才因確診武漢肺炎退賽。

前世界球王、目前排名第4的美國球星科普卡（Brooks Koepka），賽前檢測結果是陰性，不過他的桿弟艾略特（Ricky Elliott）檢查卻呈陽性，為求保險起見，他決定退出這次比賽，「我不想做出任何危及場上球員健康與比賽能力的事情，現在我能做出正確的選擇，就是回家然後支持力挺我的桿弟。」

科普卡並表示，他相信自己正在做的事情，可以保護他的同伴，所有PGA的伙伴，以及本週參與旅行者錦標賽的每一個人。

至於同場參賽的台灣旅美高球好手潘政琮，對於科普卡的言論給予高度肯定，他在自己的社群網站上PO出科普卡的發言，並配上拍手的小圖示，並寫下：「對科普卡表達敬意。」

至於世界排名第5的辛浦森（Webb Simpson），篩檢結果同樣也是陰性，不過他家中有成員檢測結果是陽性，因此他也宣布退出這場比賽，截至目前為止，旅行者錦標賽已有5名球員退賽。