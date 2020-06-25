快訊

新增1例新冠肺炎境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

Segway宣布退役停產：從新潮墜落的「曾經未來發明」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／旅行者錦標賽登場 前世界球王也退賽

中央社 / 台北25日電
科普卡退出比賽。 美聯社
科普卡退出比賽。 美聯社

PGA昨天才傳出又有球員染疫的壞消息，台灣時間今晚登場的旅行者錦標賽，又有大咖球星退賽，包括世界排名第4的科普卡，及上一站在傳承高球賽奪冠的辛浦森都宣布退賽。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽的旅行者錦標賽，今天晚間6時45分在美國康乃狄克州的TPC河流高地球場開球，這項比賽也是PGA復賽以來的第3場比賽，比賽仍採「閉門」方式進行，不開放球迷進場。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，PGA自今年3月12日後就全面停賽，直到這個月的嘉信挑戰賽才重新開打，不過近2場比賽都有球員確診的壞消息，昨天美國球員錢普（Cameron Champ）才因確診武漢肺炎退賽。

前世界球王、目前排名第4的美國球星科普卡（Brooks Koepka），賽前檢測結果是陰性，不過他的桿弟艾略特（Ricky Elliott）檢查卻呈陽性，為求保險起見，他決定退出這次比賽，「我不想做出任何危及場上球員健康與比賽能力的事情，現在我能做出正確的選擇，就是回家然後支持力挺我的桿弟。」

科普卡並表示，他相信自己正在做的事情，可以保護他的同伴，所有PGA的伙伴，以及本週參與旅行者錦標賽的每一個人。

至於同場參賽的台灣旅美高球好手潘政琮，對於科普卡的言論給予高度肯定，他在自己的社群網站上PO出科普卡的發言，並配上拍手的小圖示，並寫下：「對科普卡表達敬意。」

至於世界排名第5的辛浦森（Webb Simpson），篩檢結果同樣也是陰性，不過他家中有成員檢測結果是陽性，因此他也宣布退出這場比賽，截至目前為止，旅行者錦標賽已有5名球員退賽。

高爾夫 潘政琮

延伸閱讀

高球／PGA第2人確診 錦標賽閉門打

高球／旅行者錦標賽前再傳疫情 PGA第2名球員確診

網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

PGA／傳承盃第三輪 球場防疫被球員譙爆

相關新聞

網球／遭媒體狂批 約克維奇媽媽跳出喊抹黑

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在全球疫情中鐵齒要辦慈善巡迴賽，導致網壇爆發染疫潮，就連自己...

PGA／旅行者錦標賽登場 前世界球王也退賽

PGA昨天才傳出又有球員染疫的壞消息，台灣時間今晚登場的旅行者錦標賽，又有大咖球星退賽，包括世界排名第4的科普卡，及上一...

高球／PGA第2人確診 錦標賽閉門打

ＰＧＡ本月中重啟賽程，復賽第三站旅行者錦標賽今天點燃戰火，但開賽前美國好手錢普確診新冠肺炎退賽，成第二位染疫的ＰＧＡ球員...

網球／約克維奇再道歉 籲參與者去篩檢

塞爾維亞「世界球王」約克維奇夫妻在自辦的亞德里亞巡迴賽期間染上新冠肺炎，消息一出震撼網壇，小約除前晚發布聲明道歉，昨天再...

全中運下月登場 「驕仔」勇士聯盟助陣

2020全中運吉祥物「驕仔」今年屏東縣跨年晚會首度亮相，是屏東縣鳥伯勞鳥的化身，外表呆萌，但筋骨靈活。為迎接7月登場的全...

網球／澳網冠軍回球場 防疫做好做滿

年初摘下澳網金盃的美國女將珂寧（Sofia Kenin），迫不及待回歸球場，她在查爾斯頓舉行的一場邀請賽直落2輕取同胞莉...

羽球／深耕基層 白馭珀訪國小當孩子王

受新冠肺炎疫情影響賽季停擺，羽球國⼿白馭珀趁難得長期在台的空檔深耕基層，繼上個⽉至萬巒國中羽球隊後，本⽉又前往桃園市中原...

羽球／球后戴資穎領軍 合庫全團賽挑戰20連霸

國內羽球界年度最大團體賽事「109年全國羽球團體錦標賽」下月9日在台北體育館7樓隆重登場，包括「世界球后」戴資穎、台灣「...

NFL╱不甩禁令 布雷迪偕隊友自主訓練

儘管上周兩名球員被診斷確診新冠病毒，一名助理教練出現陽性反應，但坦帕灣海盜隊球員仍在當地一所高中進行小組訓練。

網球／辦比賽成防疫破口 匿名教練批約克維奇無知又自大

生涯曾獲17座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球好手喬科維奇，在新型冠狀病毒疫情期間籌辦巡迴表演賽，他和妻子、數名球員及教練因此染...

羽球／一哥現身！ 周天成奧會模式研習會開講

體育署委請中華奧會舉辦「109年奧會模式研習會」，因應新冠肺炎疫情發展，今天登場的第一站採線上直播，包括台灣羽球「一哥」...

高球／旅行者錦標賽前再傳疫情 PGA第2名球員確診

本月15日剛過25歲生日的美國高球好手錢普（Cameron Champ），今天卻收到一份驚嚇禮物，他在旅行者錦標賽（Tr...

熱門新聞

NBA／湖人填補布萊德利缺口 傳史密斯成頭號人選

中職／輪值精算師 猿隊備好3洋投+王溢正抗獅

小蝦米扳倒巨怪強森 跌破最多眼鏡的無安打比賽

黃金十年最佳新人第一隊 喬丹還是最強

中職／王建民、郭泓志合體 7月4日美國日開球

CBA／林書豪手感回溫拿22分 CBA北京首鋼力退新疆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。