網球／澳網冠軍回球場 防疫做好做滿

年初摘下澳網金盃的美國女將珂寧（Sofia Kenin），迫不及待回歸球場，她在查爾斯頓舉行的一場邀請賽直落2輕取同胞莉絲凱（Alison Riske），嚐到久違的勝利滋味。

職網賽事3月起就因新冠肺炎全面暫停，復賽時程也一再延後，WTA上周總算訂8月3日在義大利重啟賽程，查爾斯頓這場表演賽成女將們找回球感的練習機會。

停賽前行程滿檔的珂寧笑說，充實的行程是個考驗，「很不容易，我感覺一直在運轉。」她本季停賽前就打了6站WTA比賽，還有年初的聯邦盃，就算新冠肺炎停賽期間也幾乎每天都在私人球場訓練，「我將專注力放在保持健康。」

訓練和比賽畢竟不同，珂寧說，明白近期還不會有太多比賽可以參加，世界排名第4的她說：「所以我試著把握時間，積極表現。」

由於塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）昨天宣布確診新冠肺炎，使目前進行的賽事都上緊發條，查爾斯頓邀請賽訂下嚴格的社交安全距離規則，珂寧和莉絲凱賽後僅互相微笑、揮揮手上球拍，球僮也戴上口罩，球員家屬人數也有入場限制。

這場賽事將一路進行到當地周日，除澳網奪冠的珂寧與會，去年美網同樣迎接生涯第一座大滿貫金盃的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）原本也在參賽名單，但昨天臨時宣布退出，專心為WTA復賽做準備。