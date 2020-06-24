羽球／深耕基層 白馭珀訪國小當孩子王

受新冠肺炎疫情影響賽季停擺，羽球國⼿白馭珀趁難得長期在台的空檔深耕基層，繼上個⽉至萬巒國中羽球隊後，本⽉又前往桃園市中原國⼩，和羽球隊小將分享一路來的心路歷程。

白馭珀笑說：「上⼀次跟國中選手分享有點挑戰性，這次跟國小選手分享覺得難度又更高了，畢竟⾃己已經離國小很遠了。」

她除和中、低年級選手分享選手路上的心情，並和小將們⼀起進⾏行體能訓練，另外也和高年級選⼿進行交流賽，透過實際對打進⾏教學，賽後還針對個別選⼿進行提點。

白馭珀（右一）和桃園市中原國⼩羽球隊交流。圖／白馭珀提供

化身「孩子王」的白馭珀透露，本來怕分享會時場面有點冷清，沒想到小朋友非常熱情踴躍，「在第⼀階段的交流期間感受到他們滿滿的熱情，也還滿意外問了我⼀些蠻深入的問題，像是我當初加入羽球隊的心情和想法，因為年代久遠還差點回答不出來。也希望他們能像現在這樣一直保持熱情，因為需要熱情才能夠在這條辛苦的路上堅持下去。」

和年紀小一輪的小球員交流，白馭珀分享自己觀察，「我覺得現在小朋友跟我以前很不一樣，不只是傻傻打球而已，他們會問很多專業性的問題，像是一些技術該怎麼打，腳步該怎麼移動以及移位的部分，他們其實都還滿有想法的， 這是我這次來交流還滿印象深刻的部分，相信他們只要能持之以恆，不要受傷的話，⽤這樣的態度應該可以打出好成績。」