羽球／球后戴資穎領軍 合庫全團賽挑戰20連霸

國內羽球界年度最大團體賽事「109年全國羽球團體錦標賽」下月9日在台北體育館7樓隆重登場，包括「世界球后」戴資穎、台灣「一哥」周天成、「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維名將都將為所屬球團出賽，爭取國內團體賽最高榮譽。

全國羽球團體錦標賽」不僅是國內球團對抗的主戰場，更是羽球職業化聯盟的前身，目前台灣5個主要企業羽球隊合庫、土銀、台電、亞柏、中租都將參賽，其中剛過26歲生日的小戴將代表合庫女團出賽挑戰20連霸，球后登場成賽事一大亮點。

男甲冠軍隊合庫男團由周天成和王子維領軍挑戰2連霸，將面對擁有台灣第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋的土銀男團及世界排名前25名的兩大男雙廖敏竣／蘇敬恒、「楊肉盧」組合盧敬堯/楊博涵坐陣的亞柏男團挑戰。

109年全國羽球團體錦標賽參賽人數創下歷史新高，共計331支隊伍、超過3200名選手與會，7月9日到17日的賽會期間將全程「閉門」舉行，但賽事有多元頻道轉播，包括YAHOO!奇摩運動、中華電信MOD將於7月11日甲組4強賽、7月12日決賽進行全程轉播。