羽球／一哥現身！ 周天成奧會模式研習會開講

體育署委請中華奧會舉辦「109年奧會模式研習會」，因應新冠肺炎疫情發展，今天登場的第一站採線上直播，包括台灣羽球「一哥」周天成、攀岩好手李虹瑩及國際網球裁判林孟平等多位實務工作者都受邀，分享自身參與國際賽事經歷及應對訣竅。

中華奧會表示，1981年與國際奧會於洛桑簽署協議，至今已近 40 年，我國各運動代表隊持續以中華台北名稱參與國際體育活動，不論是參加國際賽事、出席國際會議，或於國內舉辦國際級賽事，主要依照洛桑協議及奧會模式規範進行，多年來台灣運動員於國際體壇屢獲佳績，研習內容有助於協會及地方政府同仁熟悉各種情境與應變策略。

體育署表示，受到國際疫情及外國人入境管制影響，很多國際賽事延期、改為國內賽，甚至取消，不管是國際會議、邀請外賓、選手培訓參賽，都受到一定程度的影響，為了因應這樣的變化，體育署這段期間特別安排多場法律、財務、行政研習講座，提供增能機會，透過各類研習平臺，共同來思考因應國際情勢變化、爭辦國際賽事及參選國際組織職務等議題。

今年活動主軸是「Road to the Olympics」，第2場研習會將於7月4日在台北凱撒大飯店舉行。