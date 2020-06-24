NFL╱不甩禁令 布雷迪偕隊友自主訓練

儘管上周兩名球員被診斷確診新冠病毒，一名助理教練出現陽性反應，但坦帕灣海盜隊球員仍在當地一所高中進行小組訓練。

《坦帕灣時報》報導，即使NFL球員協會不建議這麼做，四分衛布雷迪(Tom Brady)和幾名隊友在伯克利預備中學自主訓練。

NFL球員協會醫學主管梅爾(Thom Mayer)博士上周表示，運動員不應「一起參與私人訓練」，「我們的目標是在未來幾個月讓所有球員和家人盡可能健康。」

NFL聯盟以及NFL球員工會和海盜隊都已經知道這些球員正在進行自主訓練。海盜隊於6月10日正式重新開放球隊設施，教練於6月15日返回該設施，但除非接受藥物檢測，否則球員仍不得進入。

NFL發言人麥卡錫(Brian McCarthy)告訴《ESPN》：「與NFL相關的每個人都應遵守州和地方當局以及包括NFL工會在內的醫學專家的建議和指南。」

佛州和坦帕灣地區的感染數正呈上升趨勢。自佛州重啟以來，累計病例數達10萬例，單日激增4000例。其中年輕人反染率大幅升高，平均感染年齡為37歲。