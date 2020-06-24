快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

NFL╱不甩禁令 布雷迪偕隊友自主訓練

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
無視聯盟禁令，布雷迪偕隊友共同自主訓練。 美聯社
無視聯盟禁令，布雷迪偕隊友共同自主訓練。 美聯社

儘管上周兩名球員被診斷確診新冠病毒，一名助理教練出現陽性反應，但坦帕灣海盜隊球員仍在當地一所高中進行小組訓練。

《坦帕灣時報》報導，即使NFL球員協會不建議這麼做，四分衛布雷迪(Tom Brady)和幾名隊友在伯克利預備中學自主訓練。

NFL球員協會醫學主管梅爾(Thom Mayer)博士上周表示，運動員不應「一起參與私人訓練」，「我們的目標是在未來幾個月讓所有球員和家人盡可能健康。」

NFL聯盟以及NFL球員工會和海盜隊都已經知道這些球員正在進行自主訓練。海盜隊於6月10日正式重新開放球隊設施，教練於6月15日返回該設施，但除非接受藥物檢測，否則球員仍不得進入。

NFL發言人麥卡錫(Brian McCarthy)告訴《ESPN》：「與NFL相關的每個人都應遵守州和地方當局以及包括NFL工會在內的醫學專家的建議和指南。」

佛州和坦帕灣地區的感染數正呈上升趨勢。自佛州重啟以來，累計病例數達10萬例，單日激增4000例。其中年輕人反染率大幅升高，平均感染年齡為37歲。

NFL 坦帕灣海盜

相關新聞

高球／旅行者錦標賽前再傳疫情 PGA第2名球員確診

本月15日剛過25歲生日的美國高球好手錢普（Cameron Champ），今天卻收到一份驚嚇禮物，他在旅行者錦標賽（Tr...

羽球／球后戴資穎領軍 合庫全團賽挑戰20連霸

國內羽球界年度最大團體賽事「109年全國羽球團體錦標賽」下月9日在台北體育館7樓隆重登場，包括「世界球后」戴資穎、台灣「...

羽球／一哥現身！ 周天成奧會模式研習會開講

體育署委請中華奧會舉辦「109年奧會模式研習會」，因應新冠肺炎疫情發展，今天登場的第一站採線上直播，包括台灣羽球「一哥」...

網球／辦比賽成防疫破口 匿名教練批約克維奇無知又自大

生涯曾獲17座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球好手喬科維奇，在新型冠狀病毒疫情期間籌辦巡迴表演賽，他和妻子、數名球員及教練因此染...

NFL╱不甩禁令 布雷迪偕隊友自主訓練

儘管上周兩名球員被診斷確診新冠病毒，一名助理教練出現陽性反應，但坦帕灣海盜隊球員仍在當地一所高中進行小組訓練。

2020資深體育人交流會 重量級講師隆重登場

教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「109年國際體育事務人才培育計畫」，在計畫主持人張至滿指導下，今年持續在高雄及台...

網球／不訝異球王約帥確診 墨瑞：病毒不在乎你是誰

儘管與約克維奇（Novak Djokovic）有著不錯的私交，但英國名將墨瑞（Andy Murray）仍在這次好友引起的...

網球／球王約克維奇新冠確診 號召染疫巡迴賽被罵翻

塞爾維亞「世界球王」約克維奇在新冠肺炎停賽期間號召舉辦橫跨四國的亞德里亞巡迴賽，不料賽事卻成「染疫巡迴賽」，先是保加利亞...

排球／最強雙胞胎單飛旅日 返台國家隊合體

旅日排球好手「黑狗」陳建禎和「最強雙胞胎」劉鴻敏及劉鴻杰，今年也是新冠肺炎「受災戶」，日本球季提前喊卡，但陳建禎返台前已...

網球／球王自辦賽染疫 為後續賽事投入變數

塞爾維亞「世界球王」約克維奇號召舉辦亞德里亞巡迴賽，不料賽事卻成「新冠肺炎巡迴賽」，先是世界排名十九的保加利亞名將迪米特...

網球／曾信誓旦旦不檢測 約克維奇確診後道歉了

原本還信誓旦旦不接受新冠肺炎檢測，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）夫妻今天卻傳出確診消息，...

網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召舉辦的亞德里亞巡迴賽傳出多名球星染疫，小約原本不願接受檢...

熱門新聞

網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

中職／獅隊及時捨棄夢想 意外造就外野三帥

網球／曾信誓旦旦不檢測 約克維奇確診後道歉了

日職／慘吞3K 王柏融打擊率剩0成77

網球／球王約克維奇新冠確診 號召染疫巡迴賽被罵翻

NBA／疑活動接觸感染者 傳金塊約柯奇確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。