高球／旅行者錦標賽前再傳疫情 PGA第2名球員確診

本月15日剛過25歲生日的美國高球好手錢普（Cameron Champ），今天卻收到一份驚嚇禮物，他在旅行者錦標賽（Travelers Championship）開打前確診新冠肺炎，成為PGA第2位染疫的選手。

5天前，美國好手瓦特尼（Nick Watney）確診新冠肺炎，成為第一個PGA復賽後染疫的選手，因此中途退出PGA傳承賽；世界排名79的錢普在復賽第三站開打前發現檢測結果呈陽性，將進行自主隔離，自然也退出本周的旅行者錦標賽。

瓦特尼是PGA傳承賽進行中發現確診，錢普則是開戰前卻確定染疫，不過錢普也有參與傳承賽。

北愛爾蘭好手麥克道維爾（Graeme McDowell）長期合作的桿弟康博伊（Ken Comboy）也確診陽性，麥克道維爾昨天檢測結果雖是陰性，但他表示不想有任何染疫風險，將退出旅行者錦標賽。

麥克道維爾上周傳承賽遭淘汰後，開車回佛州奧蘭多的住所就是和康博伊同行，他說：「為了保護比賽，也為了個人身體和心理健康，我明天早上會再接受檢測，然後跳上私人飛機離開這裡，回到佛州的家，再定是否要離開家人自我隔離。」

旅行者錦標賽是PGA本月復賽第3站，我國好手潘政琮也與會，當地時間明天早上7點35分展開首輪賽程。