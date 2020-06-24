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網球／辦比賽成防疫破口 匿名教練批約克維奇無知又自大

中央社 / 洛杉磯23日綜合外電報導
生涯曾獲17座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球好手約克維奇，在新型冠狀病毒疫情期間籌辦巡迴表演賽，他和妻子、數名球員及教練因此染疫，引來一陣陣批評聲浪。 路透社
生涯曾獲17座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球好手約克維奇，在新型冠狀病毒疫情期間籌辦巡迴表演賽，他和妻子、數名球員及教練因此染疫，引來一陣陣批評聲浪。 路透社

生涯曾獲17座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球好手約克維奇，在新型冠狀病毒疫情期間籌辦巡迴表演賽，他和妻子、數名球員及教練因此染疫，引來一陣陣批評聲浪。

約克維奇（Novak Djokovic）是網球男子單打世界排名第一的好手，也是世界職業網球協會（ATP）球員理事會主席，他最近一連串有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的言行，引來諸多批評。

一直對各種復賽計畫抱持懷疑態度的澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）在推特（Twitter）上寫道：「傻傻去參加『表演賽』，這就是你無視所有規定的結果。這可不是開玩笑的！」

一名曾帶出大滿貫冠軍得主、要求匿名的前教練說：「我心中的一大疑問是，約克維奇到底是無知還是自大？」

包括美國女將柯林斯（Danielle Collins）、英國選手伊凡斯（Daniel Evans）在內的一些球員，批評約克維奇自私、不配當領袖，因為他曾表態，如果主辦單位限制球員隨行人數，他或許不會打美國網球公開賽（US Open）。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的前教練，也是現在網球頻道（Tennis Channel）的球評安納科恩（Paul Annacone）告訴體育電視頻道ESPN，約克維奇籌辦的比賽從頭到尾都太過草率，「當比賽開打，我雖感到興奮，卻也同時覺得要摒住呼吸」。

ESPN球評馬克安諾（Patrick McEnroe）幾週前接受篩檢呈陽性反應，且出現中度症狀，他說：「這顯然並非萬無一失，這根本是有勇無謀的計畫。」

在約克維奇於巴爾幹半島城市籌辦的亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）中，球迷擠滿球場，大家都沒戴口罩，工作人員的部署是依照疫情爆發前的慣例安排，這讓衛生問題拉起了警報。選手們相互擁抱、擊掌，比賽之餘還一起打籃球、踢足球。

對許多人來說，最忍無可忍的是球員打完第一輪比賽後，在擁擠夜店大肆慶祝、跳舞的影片。

馬克安諾說：「最誇張的是，他們脫了上衣，在那裡狂歡、尖叫，從傳染病毒的角度來說，這可能是你在疫情期間所能做的最糟糕的事了。」

住在美國加州的安納科恩說：「我在想歐洲是什麼情況，他們有對任何參加比賽的人做篩檢嗎？他們該怎麼追蹤狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、柯里奇（Borna Coric），還有他們的防護員及那些球迷？程序完全亂了。」

在這次表演賽中，目前除了喬科維奇夫妻之外，還有狄米特羅夫、柯里奇、楚易基（Viktor Troicki）3名球員，以及狄米特羅夫的教練葛羅（Christian Groh）、約克維奇的體能教練帕尼奇（Marko Paniki）等人確診。

馬克安諾 Roger Federer

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