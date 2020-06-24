2020資深體育人交流會 重量級講師隆重登場

教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「109年國際體育事務人才培育計畫」，在計畫主持人張至滿指導下，今年持續在高雄及台北舉辦兩場「資深體育人交流會」，其中北部場計有超過 60位有志從事國際體育事務的朋友到場聆聽。

體育署副署長林哲宏現場致詞時表示，體育是凝聚國人的最佳媒介，現階段我國有超過190餘位在國際體育運動組織中擔任要角的人才，樂見未來在國際體壇上能夠爭取到更多重要職務，一同維護我國權益與地位，增加台灣國際影響力。

南部場活動於19日在高雄蓮潭國際會館圓滿成功，獲得與會人員熱烈回響，而北部場於今天在體育聯合辦公大樓大禮堂舉行，特別邀請到前國際奧林克委員吳經國、亞洲太平洋巧固球總會會長周宏室、洪貴叁律師事務所律師洪偉勝及常在國際法律事務所律師殷玉龍擔任講座，剖析國際體壇趨勢發展，分享自身國際職務心得與經驗，以及講授國際運動法律實務與談判技巧，使與會人員瞭解國際體育事務奧妙且獲得正面回饋，有助未來執行相關業務順利推展，與國際組織接軌並深化交流以鞏固會員地位。

中華奧會副秘書長徐孝慈指出，經過許多體育界前輩深耕多年，讓台灣可以在國際體壇上發光發熱，由衷表示敬佩與感謝。此外，中華奧會在執行「國際體育事務人才培育計畫」也邁入第十個年頭，參與的學員已累計超過千人次，持續回流進修且登錄國際體育事務人才庫也超過500名，其專業能力深獲各界讚許與肯定。

未來中華奧會希望能夠運用此日益擴增的人才庫資源，協助國內體育運動團體推展國際事務，與國際組織接軌並深化交流以鞏固會員地位。體現本計畫之精神與價值，期盼能夠更多人投入國際體育事務工作行列，共創體育大家庭的願景。

另外，邁入10周年的「國際體育事務人才培訓營」已展開報名，截止日為7月19日，詳情請至中華奧會網站查詢。正式培訓分為兩梯次，於8月15日及16日在台北沃田旅店舉行，其中課程內容也導入線上教學課程，使學習不受時間限制，若對於國際體育事務有興趣，想更了解其中奧秘，歡迎各界朋友踴躍報名參加。