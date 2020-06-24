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網球／不訝異球王約帥確診 墨瑞：病毒不在乎你是誰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
聽到約克維奇確診消息，好友墨瑞並不訝異。 TENNIS-SRB-DJOKOVIC-ADRIA-HEALTH-VIRUS Serbia's Novak Djokovic reacts as he takes part in tennis match during a charity exhibition hosted by him, in Belgrade on June 12, 2020. - Novak Djokovic has also tested positive for coronavirus on June 23, 2020 along with Grigor Dimitrov, Borna Coric and Viktor Troicki, after taking part in an exhibition tennis tournament in the Balkans featuring world number one Novak Djokovic, raising questions over the sport's planned return in August. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) 法新社
聽到約克維奇確診消息，好友墨瑞並不訝異。 TENNIS-SRB-DJOKOVIC-ADRIA-HEALTH-VIRUS Serbia's Novak Djokovic reacts as he takes part in tennis match during a charity exhibition hosted by him, in Belgrade on June 12, 2020. - Novak Djokovic has also tested positive for coronavirus on June 23, 2020 along with Grigor Dimitrov, Borna Coric and Viktor Troicki, after taking part in an exhibition tennis tournament in the Balkans featuring world number one Novak Djokovic, raising questions over the sport's planned return in August. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) 法新社

儘管與約克維奇（Novak Djokovic）有著不錯的私交，但英國名將墨瑞（Andy Murray）仍在這次好友引起的亞德里亞網球巡迴賽染疫風波中直言不諱，繼日前批評約帥做出不良示範後，他更在約克維奇宣布確診後表示並不意外，因為這次的病毒不會在乎「你是誰」，只能依照規範行事。

身為亞德里亞巡迴賽推手的約克維奇，在幾名參賽好手陸續傳出確診消息後，昨天晚間也宣布自己與妻子經檢測呈現陽性反應，他除了公開向外界致歉，也呼籲過去一段時間有參與巡迴賽的人員前往檢測，以避免疫情再度擴散。

而墨瑞在今天參加完一場位於英國的練習賽後，也直言對於約克維奇確診並不感到意外，「但我還是希望他和他的妻子身體健康、盡快康復，也希望所有受到此事影響的人都能夠安全。」

墨瑞強調，這次亞德里亞巡迴賽確實在防疫措施上嚴重不足，更忽視了最重要的社交距離，導致球員間互相傳染，甚至將病毒帶到家人身上，「顯然一開始就不應該開放球迷，我認為現在所有的球員都必須意識到這件事可能對我們造成的影響，因為冠狀病毒不會在乎我們是誰或是在做什麼，我們需要尊重它，並且遵守規定。」

此外，墨瑞也認為這次影響整個網壇的染疫風波，可能對於後續的美網和法網造成影響，「我已經看一些人在說，美網可能會遭受質疑，會有這樣的想法是可以理解的，不過到目前美國網球協會已經採取了相當的措施和協議，與塞爾維亞和克羅埃西亞的狀況是截然不同的。雖然對於網球活動我還不是那麼看好，但我們該做的是確保相關措施，包括社交距離、不開放球迷等等，以限制或是盡可能降低風險。」

墨瑞 約克維奇 美網

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