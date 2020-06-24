網球／不訝異球王約帥確診 墨瑞：病毒不在乎你是誰

儘管與約克維奇（Novak Djokovic）有著不錯的私交，但英國名將墨瑞（Andy Murray）仍在這次好友引起的亞德里亞網球巡迴賽染疫風波中直言不諱，繼日前批評約帥做出不良示範後，他更在約克維奇宣布確診後表示並不意外，因為這次的病毒不會在乎「你是誰」，只能依照規範行事。

身為亞德里亞巡迴賽推手的約克維奇，在幾名參賽好手陸續傳出確診消息後，昨天晚間也宣布自己與妻子經檢測呈現陽性反應，他除了公開向外界致歉，也呼籲過去一段時間有參與巡迴賽的人員前往檢測，以避免疫情再度擴散。

而墨瑞在今天參加完一場位於英國的練習賽後，也直言對於約克維奇確診並不感到意外，「但我還是希望他和他的妻子身體健康、盡快康復，也希望所有受到此事影響的人都能夠安全。」

墨瑞強調，這次亞德里亞巡迴賽確實在防疫措施上嚴重不足，更忽視了最重要的社交距離，導致球員間互相傳染，甚至將病毒帶到家人身上，「顯然一開始就不應該開放球迷，我認為現在所有的球員都必須意識到這件事可能對我們造成的影響，因為冠狀病毒不會在乎我們是誰或是在做什麼，我們需要尊重它，並且遵守規定。」

此外，墨瑞也認為這次影響整個網壇的染疫風波，可能對於後續的美網和法網造成影響，「我已經看一些人在說，美網可能會遭受質疑，會有這樣的想法是可以理解的，不過到目前美國網球協會已經採取了相當的措施和協議，與塞爾維亞和克羅埃西亞的狀況是截然不同的。雖然對於網球活動我還不是那麼看好，但我們該做的是確保相關措施，包括社交距離、不開放球迷等等，以限制或是盡可能降低風險。」