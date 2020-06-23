網球／曾信誓旦旦不檢測 約克維奇確診後道歉了

原本還信誓旦旦不接受新冠肺炎檢測，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）夫妻今天卻傳出確診消息，小約也成為網壇確診的最重量級球員，為網壇投入震撼彈。

職網賽事受新冠肺炎影響，賽季從3月就喊卡，生涯累積17座大滿貫的小約在停賽期間號召舉行橫跨4國、共4站的亞德里亞巡迴賽，不料慈善賽美意卻變調，先是世界排名19的保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）宣布確診新冠肺炎，接續包括世界排名33的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）和小約同胞特羅基（Viktor Troicki）及特羅基懷孕妻子的檢測結果也成陽性，現在連小約都成患者。

亞德里亞巡迴賽的疫情爆發出現在位於克羅埃西亞扎達爾的第二站，兩站都與會的迪米特洛夫第一天賽事寫完就因身體不適退賽，之後傳出確診，小約原本要出賽的決賽臨時喊卡。

小約返回貝爾格勒後接受檢測，他發表聲明表示自己確診，且太太也染上新冠肺炎，孩子的檢測結果則是陰性，並向所有受影響的人道歉。

小約聲明中表示，過去幾個月都是用很真誠的態度籌備賽事，宗旨在於傳遞整個地區的團結和同理心，「這全出自善意理念，會將所有籌措的資金給需要的人，看到每個人的回應讓我十分振奮。我們在疫情趨緩的狀態下組織比賽，這已經滿足所有舉辦巡迴賽的條件，很不幸的，病毒仍存在，這是我們要學習和面對的新現實。」