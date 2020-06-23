網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召舉辦的亞德里亞巡迴賽傳出多名球星染疫，小約原本不願接受檢測的態度也在外界批評下大轉彎，返回塞爾維亞後就進行檢測，且檢測結果呈現陽性，成為染疫的「最大咖」。

先前有外媒報導，小約的檢測結果將於台灣時間今天深夜11點45分公布，但他提前宣布確診結果，投下網壇震撼盪。

小約號召舉辦慈善性質的亞德里亞巡迴賽，原本訂在4國、4站舉行的賽事，上周末第二站在克羅埃西亞地賽事還沒打完，世界排名19的保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）先宣布確診新冠肺炎，之後世界排名33的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）和小約同胞特羅基（Viktor Troicki）也宣布染疫。

就連小約團隊的一名體能教練也確診，讓原本堅持沒症狀、不願接受檢測的小約態度轉彎，他的團隊先前曾發表聲明表示，小約目前狀況很好且沒出現任何新冠肺炎症狀，「但儘管如此，他需要接受檢測，然後我們再看發展如何。」

在塞爾維亞貝爾格勒的第一站，約克維奇就曾和迪米特洛夫對陣，兩名世界前10的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）也是首站參賽成員。

汀恩和澤瑞夫都表示，儘管檢測結果呈陰性，兩人都會先自主隔離，澤瑞夫還在推特上說抱歉，「我要誠摯向這場巡迴賽可能因我而陷入風險的人道歉。」