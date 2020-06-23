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網球／英國希望復出 墨瑞美網、法網都要打

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天透露，8月底的美網和延期到9月的法網都會參賽。 美聯社
前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天透露，8月底的美網和延期到9月的法網都會參賽。 美聯社

職網賽季回歸倒數，前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天透露，8月底的美網和延期到9月的法網都在參賽名單上，前提是新冠肺炎疫情必須獲得控制，確保他能健康安全參賽。

美網上周確定如期在8月31日展開，法網之後宣布從5月延到9月的賽程再延後一周，會內賽將從9月27日進行到10月11日。

美網確定舉辦前，塞爾維亞現任「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）曾公開批評美網防疫規則太嚴格，其中一條是每名球員只能帶一名團隊人員進場，不過墨瑞認為這是可以接受的妥協。

「參加大滿貫是我首要任務，我覺得賽程安排很棘手，但我也能了解原因。」墨瑞表示，重點仍是安全和健康，「如果我被告知只能帶一個隨行人員，你會讓這能運作，，我可能會帶物理治療師，教練指導可以透過遠距進行。」

33歲的墨瑞從去年11月台維斯盃後就因髖部不適休兵，不過這周由哥哥大墨瑞（Jamie Murray）發起的「英國內戰」閉門賽將復出，他也透露臀部近幾周感覺很好，近期也進行更多訓練，對自己更有信心。

「英國內戰」今天開戰，賽程將進行到28日。

墨瑞 美網 法網

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