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金門海上長泳開始報名！完賽者還可獲得主題紀念酒

聯合報 / 記者蔡家蓁江婉儀／新北即時報導
金門縣政府將在8月16日舉辦第18屆金門海上長泳活動-「搶灘料羅灣」，即日起開放報名。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府將在8月16日舉辦第18屆金門海上長泳活動-「搶灘料羅灣」，即日起開放報名。記者蔡家蓁／攝影

為擴展健康旅遊、活絡金門整體經濟，金門縣政府將在8月16日舉辦第18屆金門海上長泳活動-「搶灘料羅灣」，即日起開放報名，金門縣教育處表示，近年來都吸引千名好手挑戰，除了是今夏開放式水域游泳的第一場活動，縣府也安排各項手做及生態活動，跑者除了來參與活動盛事，也可攜家帶眷金門旅遊。

金門擁有獨特的戰地風情景點，所以將海上長泳活動命名為「搶灘料羅灣」，希望所有的選手都能像當年國軍的運補船艇一樣，泳往直前，直至任務完成搶攤完畢的那一刻。

教育處表示，為了讓更多的泳士們能參加活動，除了將去年的2400公尺長泳延長至3000公尺，也新增了1500公尺及750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士們都能體驗到搶灘料羅灣的魅力。另外，為加強選手安全程度，特別採三角方式安排泳道，選手不至於離岸太遠，可加強救生執行力度，讓所有選手都能快樂、安心享受賽事。

為便利選手安排交通住宿，縣府與在地旅行社配合共同推出旅遊行程，選手除了來金門游泳運動，也能一同觀光，體會金門之美，配合交通部觀光局的安心旅遊方案，來離島旅遊每人最高補助2000元。

教育處表示，為讓選手到金門參賽，又可跟家人留下美好回憶，推出時下最受歡迎的親子體驗遊，

金門縣政府表示，參賽者如順利完賽，除了可拿到泳畢證書、完賽獎牌以及由金門酒廠製作的活動主題紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府表示，參賽者如順利完賽，除了可拿到泳畢證書、完賽獎牌以及由金門酒廠製作的活動主題紀念酒。記者蔡家蓁／攝影

從7月1日至8月31日，「金門親子嘉年華」親子體驗遊程包含一日農夫體驗、高粱掃帚手作、認識「灘地上的活化石－鱟」、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY 、潮間帶生態體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺、古裝體驗、以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、夜遊台灣最西、手作絹印水獺帆布等特色景點，非常適合跑者攜家帶眷一起體驗在地的文化和特色。

縣府表示，活動即日起至7月15日受理線上報名（https://bit.ly/3d9l2Wy），報名費皆為600元，為鼓勵身障選手及金門縣各級學校教職員生組隊參加，報名費用減半僅需300元。參加者報名即可獲得紀念泳帽、選手紀念服，如順利完賽可獲得泳畢證書、完賽獎牌以及由金門酒廠製作的活動主題紀念酒。

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