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排球／旅日壓抑大 雙胞胎差點落淚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
劉鴻杰（左）、劉鴻敏（中）和陳建禎分享旅日心得。記者侯永全／攝影
劉鴻杰（左）、劉鴻敏（中）和陳建禎分享旅日心得。記者侯永全／攝影

排球「最強雙胞胎」劉鴻杰和劉鴻敏去年首度「單飛」，哥哥劉鴻敏加入日本一級聯賽強權松下黑豹隊，弟弟劉鴻杰成為名古屋狼犬隊亞洲外援，兄弟倆首度變對手，不過賽季後兩人又在國家隊合體，且成為國訓中心新宿舍室友，恢復「黏踢踢」的生活。

雙胞胎第一個旅外賽季共同赴泰國打拚，上季轉往日本挑戰，今天在贊助商為攻擊手打造的最新排球鞋Metarise發表會和學長「黑狗」陳建禎連袂現身，除當新鞋最佳展示員也分享第一年旅外心情。

劉鴻敏透露，從小都和弟弟一起行動，這次是第一次真正分開，儘管也常打電話或視訊彼此激勵，但畢竟身處兩地，「比較孤單一點，晚上會想多一點，但就是挑戰自己，突破自己，很高興也撐過來了。」

劉鴻杰（右）、劉鴻敏（中）和陳建禎展示贊助商新款排球鞋。記者侯永全／攝影
劉鴻杰（右）、劉鴻敏（中）和陳建禎展示贊助商新款排球鞋。記者侯永全／攝影

位置快攻手的劉鴻杰坦言，剛到日本適應十分辛苦，所幸仍有哥哥和陳建禎能互相扶持，彼此也常在場上遭遇，「有種他鄉遇故知的感覺，可以更有勇氣面對下一周的訓練和比賽。」不過說到訓練上遭遇的挫折，劉鴻杰情緒也被勾起，「教練會特別要求我，壓力滿大，可能會說到掉眼淚那種。」

兄弟倆原本還相約賽季結束要到日本環球影城，但受新冠肺炎疫情影響，日本兩項大賽天皇盃和黑鷲旗都取消，兩人和陳建禎也在4月提前返台，劉鴻杰嘆：「計畫永遠趕不上變化。」

雙胞胎目前已在國訓中心為8月後的國際賽準備，已經穿著新戰靴練球的劉鴻敏認為，受疫情影響，國際賽能否如期舉辦還是未知數，但仍會好好準備，同時尋覓新東家，希望和弟弟很快就有好消息和球迷報告。

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