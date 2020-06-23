排球／難得有休季假期 黑狗振興經濟

旅日球季雖因新冠肺炎暫停，赴日拚戰第3個球季的「黑狗」陳建禎卻意外獲得難得的假期，4月返台隔離14天期間他就開始旅遊計畫，最近剛結束蘭嶼旅行的他笑說：「最近就是在振興經濟，在台灣到處旅遊。」

陳建禎今天和有「最帥雙胞胎」之稱的劉鴻敏、劉鴻杰一同吃席贊助品牌的最新款排球鞋展示會，三人足下的亮眼戰靴是品牌為東京奧運日本男排特別打造的「旭日紅」配色，3名男將上季同時在日本一級聯賽打拚，成最佳展示員。

劉鴻杰（左）、劉鴻敏（中）和陳建禎展示新戰靴。記者侯永全／攝影

雙胞胎返台後都投入國家隊集訓，最新款Metarise戰靴已下場實測，旅外資歷最豐富的陳建禎年初東奧資格賽後卸下國家隊戰袍，近兩個月成難得空檔，「很享受，我從隔離時就在安排，之前在國家隊都不會有個人時間，在台灣到處看看很幸福，對身心調節很不錯。」

他除了首度踏上蘭嶼，和家人同遊日月潭也是生涯初體驗，「還有去花蓮，之前去過幾次都是比賽，這次是第一次去玩。」30歲的「黑狗」笑說，旅遊玩樂其實也會消耗體力，且也有持續維持重量訓練，最近就會慢慢回到球場找回球感。

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上季加入的JT雷霆隊的陳建禎也透露，回台前已完成續約，不過原本6月底再赴日的計畫可能因疫情延後，不過只要日本開放入境國家加入台灣，他就會與球隊會合，為第4個旅日賽季做準備。