東奧推延賽期太趕 日放棄申辦女足世界盃

疫情再度打亂日本的國際賽主辦佈局！

日本足協22日晚間發表公開信表示，在與國際足協線上討論後，決定放棄申請舉辦2023年女足世界盃，該國足協會長田嶋幸三表示，考慮到東奧得推遲一年，日本似乎沒有能力在2年內，處理2個大型國際賽會。對此國際足協也深表遺憾，認為日本是申請國中，評估商業價值與設施水準最高的，目前來看，紐澳可能聯合出面主辦。

東奧延後賽程太趕

根據《日本共同通訊社》報導，日本足協22日晚間與國際足協線上開會，商討目前還沒決議的2023年女足世界盃的主辦權，日足協最終決定退出申辦，會長田嶋提到：「對於那些很期待能在日本主辦的球迷而言，自然會對日本的選擇感到失望。」他提到這是相當艱難的決定，團隊也考慮好幾週才下定論。

最終讓日本足協決定放棄的原因，田嶋無奈表示，東奧因疫情延後一年是最大主因，他不認為世界上有任何一個國家，能在2年之內完美主辦兩大國際賽事。

疫情影響經濟

對此，國際足協也深感遺憾表示，日本其實是檯面上極具競爭力的申辦國，在預估商業價值與基礎設施都得分最高，不過，因應足球世界盃一般都在7、8月夏季舉辦，但日本的7、8月相當炎熱，導致總得分（3.9）稍嫌落後於紐西蘭與澳洲合辦申請（4.1），在日本退出後，紐澳奪下申辦權看來是「八九不離十」。

除了東奧問題，疫情在某方面也影響日本下決定，據《奧運內聞》報導，舉辦大型國際賽讓各國趨之若鶩，通常都是看在相應而生的旅遊商業價值，而日本經濟學家小源弘子認為，疫情影響下的經濟能否在三年內復甦深受懷疑，疫苗從開發到普及通常需要1到3年，但國際經濟活動普遍被疫情拖累的情況，他不認同，主辦國際賽的商業價值夠高。

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