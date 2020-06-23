馬祖莒光定向越野9月登場 報名可獲方塊海紀念酒

2020馬祖莒光定向越野賽將於9月12、13日辦理，雙日賽事將在連江縣最南端的藍寶石-西莒島接續登場，賽事分為菁英組、背包客組、雙人組及菜埔澳組（路跑組別），即日起至7月19日止開放線上報名。

連江縣劉增應縣長表示：「今年的賽事也將於延續尋寶的主題，並將雙日運動賽事與觀光結合，路線規劃西莒島上美景做為打卡點，讓參賽者透過定向越野賽認識國內旅遊最自然美的馬祖。」

連江縣政府辦理第2屆的馬祖莒光定向越野賽，報名好禮依不同組別贈送戰地標語巧克力、方塊海紀念潮帽、活動紀念衫等精美好禮，另報名9月12、13雙日定向賽事的參賽者，即贈送方塊海紀念酒禮盒，禮盒內含一款東莒東犬燈塔紀念酒與一款西莒方塊海紀念酒，禮盒限量100份，送完為止。

而今年賽事也特別開設菜埔澳路跑組，讓單純想跑步的參賽者也能共襄盛舉，跑者將於青帆港碼頭跑向西莒藍眼淚的最佳熱點菜埔澳。西莒島最自然的美景是號稱「世界有二、亞洲唯一」的方塊海，今年度也藉由「Hi方塊海」創意影片競賽，邀請對拍攝影片有興趣的各路好手，透過鏡頭帶領民眾欣賞美景，體驗當地文化風情，7月31日前投稿作品皆有機會獲得10萬元的高額獎金。