網球／慘遭網壇名將砲轟 約克維奇改變態度願接受檢測

由世界球王約克維奇（Novak Djokovic）號召舉辦的亞德里亞巡迴賽，在爆發保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）等人在參賽後陸續確診後，身為賽事推手的約克維奇卻一度表態不願意接受檢測引發爭議，不過他的經紀團隊也在今天出面滅火，強調約克維奇目前並無任何症狀，且已經同意進行檢測。

在國際網壇因為新冠肺炎疫情全面停擺的情況下，由約克維奇主導的亞德里亞巡迴賽仍在日前展開，不過卻被指稱在賽事過程中未有適當的防疫措施，包括球員、球迷間都未保持社交距離，甚至還有球員在賽後互相擁抱的狀況。

保加利亞名將迪米特洛夫(右）參賽後確診，讓約克維奇（左）飽受責難。 美聯社

在日前迪米特洛夫、克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric），以及與約克維奇擁有不錯私交的楚歐斯基（Viktor Troicki）夫婦相繼傳出確診消息後，不僅賽事被迫取消，所有參賽與到場觀賽的球迷也都人人自危，而一度傳出拒絕檢測的約克維奇也在今天改變態度，透過經紀團隊強調願意接受檢測且目前身體狀況並無異常。

不過約克維奇也因此飽受批評，包括澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）就直言這不該是場「玩笑（joke）」，「堅決繼續進行『展示』，這就是當你無視於所有協議時會發生的狀況，這可不是一場玩笑。」

而網壇傳奇女將艾芙特（Chris Evert）也說：「我完全不懂，沒有社交距離、完整的身體接觸、沒有口罩，包括球迷也是，我完全不明白，這是一次不聰明的決定，希望不會再有其他人呈現陽性反應，祝福迪米特洛夫。」