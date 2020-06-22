網球／辦賽事被轟笨蛋 約克維奇堅持不檢測

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）糗大了，他號召舉辦的亞德里亞巡迴賽爭議不斷，今天保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）和克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）又先後宣布確診新冠肺炎，讓賽事成眾矢之的，小約堅持不檢測的舉動也成爭議。

職網賽事3月開始就因新冠肺炎全面喊卡，小約停賽期間號召舉辦亞德里亞巡迴賽，原本在4國、4站的賽事卻風波不斷，先是第3站取消，月中在塞爾維亞貝爾格勒舉行的首站又被批球星們互相擁抱、沒保持社交安全距離，如今克羅埃西亞薩達舉行的第二站再傳兩名球星確診。

且不只世界排名19的迪米特洛夫和排名33的克里奇染疫，根據克羅埃西亞衛生局消息，迪米特洛夫和約克維奇的訓練員檢測結果也成陽性。

不過準備從亞薩達返回貝爾格勒的約克維奇，卻遲遲不肯接受檢測，大會發出的聲明表示小約「沒感覺有任何症狀」，身邊的人也沒感不適，目前仍不會檢測，「在他抵達貝爾格勒後，會打給流行病專家，也會根據醫療單位的建議向醫生求診。」

目前還不確定預訂下月進行的亞德里亞巡迴賽第4站是否舉行，但網路上已經罵聲一遍，和小約本來就有過節的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）轟舉辦這場慈善賽根本是笨蛋決定，「當你無視所有規定，就會發生這樣狀況，這可不是開玩笑。」

網壇傳奇女將艾芙特（Chris Evert）也加入開火行列，她指責賽事沒禁止身體接觸，也沒看到球員戴口罩，「甚至球迷也都沒戴口罩，我不懂。」