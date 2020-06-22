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高球／賽場次受疫情波及縮水 洪健堯盼企業出力

中央社 / 台北22日電

受新冠肺炎疫情影響，國內外高球賽事喊卡或場次縮減，台巡賽從去年11場，今年只剩5場，台灣高球選手洪健堯今天表示，希望有更多台灣企業出面幫忙，提供更多比賽機會。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，打亂台灣高球選手洪健堯、張緯綸參賽計畫，而高球亞洲巡迴賽自3月喊卡，暫定9月重啟賽事。

除了國際賽事受影響，去年台巡賽共有11場，今年受疫情波及，也大幅縮水，場次減至5場，7月三花TPGA錦標賽將是第一站，洪健堯今天出席手錶品牌活動時表示，由於平時沒有在教球，主要收入來源是比賽，他坦言影響很大。

洪健堯、張緯綸兩人自嘲，現在就像是「失業、放無薪假」，洪健堯也向企業喊話，希望有更多公司幫忙，「不管獎金大或小，至少我們有多一些比賽機會」。

張緯綸去年取得今年亞巡賽種子球員資格，儘管本季賽事受疫情影響，他透露，主辦單位有做好規劃，協助球員保留資格，但因部分賽事延至明年，明年比賽恐相當密集。

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