快訊

「顏清標換肝功臣」陳肇隆被勸進選高市長 藍營證實回應了

罷中黃捷後 挺韓人士曝下個目標是她：將設「罷琳總部」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／網壇再傳一人染新冠肺炎 克羅埃西亞克里奇自爆中鏢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）宣布新冠肺炎檢測呈陽性。 路透
克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）宣布新冠肺炎檢測呈陽性。 路透

保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今早宣布確診新冠肺炎，為網壇投入震撼彈，不到24小時克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）也宣布新冠肺炎檢測呈陽性，成為塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）自辦賽事染疫的第2名球員。

職網賽事3月起就因新冠肺炎停擺，約克維奇籌組跨4國的亞德里亞巡迴賽本月中登場，但原本4站中的第3站已因疫情取消，今天參加第一站賽事的迪米特洛夫傳出確診，身為第二站「地主」的克里奇也染疫，讓賽事頓時失焦。

世界排名33的克里奇透過推特發布確診消息，「大家好，我想通知你們，我新冠肺炎檢測陽性。」和迪米特洛夫相同，克里奇都希望公開宣布染疫後，近期有接觸到自己的人都能去接受檢測，並為自己可能造成的傷害致歉。

克里奇也提到，目前身體感覺很好，並沒出現任何新冠肺炎症狀，同時希望所有人安然無恙。

兩位確診球員上周六的第二站首日賽程就曾隔網較勁，迪米特洛夫輸球後表示身體不適，退出第二站接續賽程，返回摩納哥後就宣布確診；他確診消息傳出後，第二天原本要進行的決賽也取消。

克里奇成再一枚震撼彈，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）直接在克里奇推特留言處寫下「笨蛋」、「不是開玩笑的」。

亞德里亞巡迴賽球星不少，除小約領銜，包括世界第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）、前美網冠軍西里奇（Marin Cilic）和世界第7的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都是參賽球員。

約克維奇 美網 Novak Djokovic

延伸閱讀

網球／網壇又一人確診染新冠肺炎 克羅埃西亞選手柯里奇中鏢

網球／與確診球員同場 球王約克維奇無症狀將接受檢測

網球／球王約克維奇要拉警報 戰友迪米特洛夫自爆確診

跨界挑戰 約克維奇向詹皇下戰帖

相關新聞

網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往

疫情期間，全球網球賽事停擺，而台灣女網好手謝淑薇此時卻掀波瀾，遭弟弟謝政鵬指控長期受到她的精神虐待，以及獎金被抽走的問題，甚至爆料自己2018年還因姊姊的包包不見，而被她告偷竊之事，並上傳當年的傳票，

網球／與確診球員同場 球王約克維奇無症狀將接受檢測

保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）宣布確診新冠肺炎，震驚網壇，上周與他同場出賽的球員，還包括世界球...

PGA／並列第52 潘政琮傳承盃衛冕失利

PGA傳承盃高球賽今天進行決勝回合，一度因暴雨中斷比賽2小時47分鐘，世界排名第六的美國選手辛普森（Webb Simps...

網球／網壇再傳一人染新冠肺炎 克羅埃西亞克里奇自爆中鏢

保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今早宣布確診新冠肺炎，為網壇投入震撼彈，不到24小時克羅埃西亞好...

羽球／青奧國手學醫 陳孝承9月赴匈牙利讀醫學系

體育署與國訓中心8月1至8日為所有奧運培訓選手安排模擬東京奧運對抗賽，賽程集中在前3天的羽球，除有「世界球后」戴資穎、「...

高球／LPGA台灣賽辦不辦？等美方回覆

今年原本是LPGA連續第10年在台舉行，但受新冠肺炎影響，2020年台灣裙襬搖搖LPGA是否如期舉行仍是未知數，中華民國...

高球／六年振興計畫辦公聽會 徐薇淩為選手發聲

立法委員黃國書和中華民國高爾夫協會今天舉辦「重返榮耀—高爾夫六年振興計畫」，提出內容包括深根基層高爾夫扎根、厚植高爾夫選...

全國總統盃運動舞蹈賽 曾瑋晟、葉奕萱奪2金2銀

受疫情影響悶了許久，原定三月中就要舉辦的「109年度第19屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽」，終於在21日於台北體育館火熱開跳，去年12月才開始搭檔的曾瑋晟／葉奕萱首次出戰就技驚四座，拿下2金2銀好成績。備

端午節前上龍舟 城隍爺也登船

2014年開始，台北霞海城隍廟與台北市體育局一起讓龍舟回到淡水河，今年適逢台北霞海城隍爺渡台200周年，昨天城隍爺也一同...

網球／球王約克維奇要拉警報 戰友迪米特洛夫自爆確診

保加利亞男網好手狄米特羅夫近來跟男單世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇參加慈善巡迴賽，但狄米特羅夫今天透露，自己確診感染...

網球／美網被罵歧視 輪椅賽擬復辦

美網確定如期在八月卅一日開戰，但最先計畫要取消會外賽、青少年賽事、混雙和輪椅賽程的決定被澳洲網球輪椅球王狄倫痛批，稱美國...

PGA／傳承盃第三輪 球場防疫被球員譙爆

PGA重啟賽程第二站就傳出球員確診，地主好手瓦特尼傳承賽第二輪開打前檢測呈陽性，昨天第三輪雖仍如期進行，但上周曾和瓦特尼...

熱門新聞

網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往

中職／悍將想要翻身 找回犀牛背水一戰決心

MLB／生涯拒絕效力洋基 小葛瑞菲曝幼時遭歧視經歷

史上最美揮棒 除小葛瑞菲外不作第二人想

網球／球王約克維奇要拉警報 戰友迪米特洛夫自爆確診

籃球／王輝盃下月開打 HBL八強全報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。