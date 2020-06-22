網球／網壇再傳一人染新冠肺炎 克羅埃西亞克里奇自爆中鏢

保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今早宣布確診新冠肺炎，為網壇投入震撼彈，不到24小時克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）也宣布新冠肺炎檢測呈陽性，成為塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）自辦賽事染疫的第2名球員。

職網賽事3月起就因新冠肺炎停擺，約克維奇籌組跨4國的亞德里亞巡迴賽本月中登場，但原本4站中的第3站已因疫情取消，今天參加第一站賽事的迪米特洛夫傳出確診，身為第二站「地主」的克里奇也染疫，讓賽事頓時失焦。

世界排名33的克里奇透過推特發布確診消息，「大家好，我想通知你們，我新冠肺炎檢測陽性。」和迪米特洛夫相同，克里奇都希望公開宣布染疫後，近期有接觸到自己的人都能去接受檢測，並為自己可能造成的傷害致歉。

克里奇也提到，目前身體感覺很好，並沒出現任何新冠肺炎症狀，同時希望所有人安然無恙。

兩位確診球員上周六的第二站首日賽程就曾隔網較勁，迪米特洛夫輸球後表示身體不適，退出第二站接續賽程，返回摩納哥後就宣布確診；他確診消息傳出後，第二天原本要進行的決賽也取消。

克里奇成再一枚震撼彈，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）直接在克里奇推特留言處寫下「笨蛋」、「不是開玩笑的」。

亞德里亞巡迴賽球星不少，除小約領銜，包括世界第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）、前美網冠軍西里奇（Marin Cilic）和世界第7的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都是參賽球員。