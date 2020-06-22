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網球／網壇又一人確診染新冠肺炎 克羅埃西亞選手柯里奇中鏢

中央社 / 巴黎22日綜合外電報導
克羅埃西亞網球選手柯里奇爆料自己感染新冠病毒。 路透
克羅埃西亞網球選手柯里奇爆料自己感染新冠病毒。 路透

克羅埃西亞網球選手柯里奇今天宣布，自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。柯里奇之前才打過塞爾維亞球王喬科維奇也會出場的巡迴表演賽。

男網排名全球前50的柯里奇（Borna Coric）在推特寫道：「嗨大家，我想要告訴你們所有人，我確診2019冠狀病毒疾病。」

柯里奇20日在克羅埃西亞港市薩達（Zadar）的亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）第2站賽事，擊敗保加利亞網球好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

狄米特羅夫隨後退賽，並稱自己感到不適，昨天他也自爆確診感染2019冠狀病毒疾病，震驚網壇。喬科維奇（Novak Djokovic）和奧地利名將提姆（DominicThiem）等曾與他接觸的人都將接受檢測。

亞得里亞巡迴賽是喬科維奇主辦的慈善表演賽。

Novak Djokovic

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