羽球／青奧國手學醫 陳孝承9月赴匈牙利讀醫學系

體育署與國訓中心8月1至8日為所有奧運培訓選手安排模擬東京奧運對抗賽，賽程集中在前3天的羽球，除有「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維與會，新生代青奧國手陳孝承也將扮演挑戰者，在9月赴匈牙利攻讀醫學系前衝擊兩位學長。

陳孝承是2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧運國手，自高雄中學時期便是國內青年賽事的冠軍常客，高中畢業以體保生甄試考取台大生物機電工程系；平日面對繁重課業及燒腦的實驗課程，還要擠出時間應付高強度的賽事及練習，對長駐國訓中心的陳孝承是不小考驗，但他堅持把該做的事情做完才肯休息，加上從小父母灌輸的善用時間管理良好觀念，才能無後顧之憂投入訓練。

國內大部分優秀選手就讀體育系所居多，陳孝承除選擇台大，還有更遠大夢想；他透露，從小看身邊同伴因訓練或比賽而受傷，甚至中斷選手之路，因此希望有朝一日能具備專業的醫學知識來幫助更多運動員，今年適逢疫情無法出賽，他在國訓中心利用練球之餘努力自修生物、化學與醫學英文，本月成功考取匈牙利森梅威思大學（Semmelweis University）及賽蓋德大學（University of Szeged）醫學系，預計九月負笈匈牙利布達佩斯就學。