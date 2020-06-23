高協提「六年振興計畫」王政松理事長要找回台灣榮光

「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」昨(22)日假立法院群賢樓101會議室舉行；本次會議由立院教育文化委員會召集委員：黃國書委員任會議主席，並與許智傑委員、吳思瑤委員、林俊憲委員與羅致政委員，及中華民國高爾夫協會（簡稱：中華高協）共同擔任主辦單位。為充實此振興計畫，彙集各界意見，主辦單位特邀請退、現役高球優秀好手(含家長)、裁判教練專業人士、球具與球場產業代表、企業贊助代表，以及各縣市高爾委員會代表齊聚一堂指教。主管機關意表慎重，特由教育部林騰蛟次長，率同體育署高俊雄署長及其所屬署內同仁團隊出席，回應各界意見。

中華高協所提的振興計畫計有5大執行類別，及其該對應的29項配套子項目；包括：深根基層高爾夫扎根、厚植高爾夫選手訓練機制、強化高爾夫國際交流、提升高爾夫賽事價值以及帶動高爾夫產業發展等。

簡報後，首由LPGA徐薇淩選手發言，她指出希望在業餘轉職業的這過程當中能夠有適時的輔助，希望能夠有更多的選手在頂尖的巡迴賽當中征戰，讓自己不是在美國孤軍奮戰的一人。

旅美選手林子涵希望能夠有專業的高爾夫國家訓練中心，在澳洲與美國的移地訓練了解到專業的高爾夫訓練中心對於國內高爾夫成績能夠有顯著的提升。不論是軟硬體設備也希望能夠藉由此計畫給予更多高爾夫的支援與幫助。

LPGA徐薇淩選手希望政府大力支持高球運動。 中華高協提供 立法委員黃國書(中) 中華高協提供 參與公聽會合影。 中華高協提供

教育文化委員會黃國書召集委員表示，基層選手培育我國與其他國家的數量顯著不足，在基層積極的培育將是重點，此外完善選訓制度也是本計畫的目標；高爾夫選手優秀的表現能夠凸顯國際能見度。高爾夫在基層推廣會覺得是有錢人的運動，但高爾夫是一項重要的國際賽事，如何翻轉大家對高爾夫的印象，是未來努力的目標。

中華高協王政松理事長表示，身為國民體育法改革後，首位會員直選的高爾夫協會理事長，背負著球界運動員、裁判教練以及廣大球迷球友的使命，以及在座委員、蔡總統、與會貴賓的支持，撰擬了這次的六年振興計畫。

吳思瑤委員表示針對大家建議娛樂稅的部分將跨部會來協調，場地部分協調國防部幾個球場是否能夠有配合。另外在教育上可以提供學童選擇權，學習籃球、棒球設立重點培育學校。至於選課的部分可考慮將高爾夫列入在內。此外中等學校、大專學校運動會推動高爾夫列入項目。全齡運動除了馬拉松、游泳以外，高爾夫也是一項適合各年齡層的運動。

許智傑委員表示運動是一項生活，除了運動生活與文化之外該如何讓體育發聲與出頭，是體育署該要用心之處。該如何破除國內對高爾夫的既定印象，文化的改變也需要做適當的溝通。另林俊憲委員指出，高爾夫是適合國內發展的，在世界上是少數能夠有獨立轉播的運動項目之一，協會在振興計畫內都寫得非常完整，五大項目都完整的提到目前現有的問題，若能落實振興計畫，我們的高爾夫運動會完全不一樣。

羅致政委員參加完蔡總統台中教練機行程後，隨即趕抵會議室，他表示體育一直是國家與國家之間的競技與表現，在外交上是至關重要的一環，應該從國家戰略的方向來考慮。以國際上被容易看到、最有希望得獎與國家被看見的項目上，高爾夫應該是重點的選擇，資源的分配發現有不大平均的分配。從幾項重大高爾夫國際賽事上來看，國內熱愛高爾夫的民眾特別多。高爾夫應該不只是一個競技項目，更應該是一個建立民族自信心與國際戰略的目標。

林子涵選手期待有高球國家訓練中心。 中華高協提供

今日與會者對振興計畫多表示支持與期待，後續政府與協會能夠針對各項高爾夫推展上的關鍵問題有所改善。除了擴增基層擊球人口、金字塔的選訓賽機制、後勤資源的投入等等，都需要政府大力的協助與協會的投入，一同為高爾夫球界注入新一波動能與活力，重新擦亮亞洲高球王國的招牌。

六年振興計畫預計投入超過13億，體育署署長高俊雄表示，經過3小時公聽會，聆聽不同領域關心高爾夫球界的聲音，希望此計畫能夠現有實施的計畫以及檢討目前有缺失的地方，有助協會和體育署掌握問題癥結，相信能更有效率來落實計畫。一起為高爾夫振興提供助力。

會議主席黃國書召集委員最結時再次感謝產官學各界撥冗出席、發言，代表性十分足夠。並指出高爾夫是亞奧運項目，也是特定體育團體之一。高爾夫對各項體育發展上是必要的發展，不論是從國際交流、運動產業或競技奪牌的角度，高爾夫是可以成為主流的運動項目之一。此次公聽會是國體法修正後第一次有特定體育團體舉辦的大型公聽會，也是少數協會能夠提出長程的發展計畫，未來有機會能夠進一步就振興計畫所提的項目內容、預算的配置與執行面相關技術的問題，再進一步跟體育署來討論，也謝謝體育署與會共同參與，希望此次是高爾夫振興重要的起步，找回過往我國高爾夫的榮光。