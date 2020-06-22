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高球／LPGA台灣賽辦不辦？等美方回覆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
今年LPGA台灣賽是否順利進行，仍有待美方回應。(圖為去年比賽) 報系資料照
今年LPGA台灣賽是否順利進行，仍有待美方回應。(圖為去年比賽) 報系資料照

今年原本是LPGA連續第10年在台舉行，但受新冠肺炎影響，2020年台灣裙襬搖搖LPGA是否如期舉行仍是未知數，中華民國高球協會理事長王政松透露，已經台灣狀況和LPGA報告，預計近期就會得到對方回應，但暫停一年機率不低。

台灣裙襬搖搖LPGA今年原訂10月29日到11月1日登場，是連續4站亞洲賽事第3站，總獎金220萬美金更是4站最高，但因新冠肺炎衝擊全球，賽事一併受影響。

王政松坦言，台灣防疫雖成功，LPGA也訂在7月底就重啟賽事，但外國選手和工作人員來台牽涉到是邊境管制問題，且觀眾進場人數也可能受限制，「如果我們決定做，資源都投進去了，但選手不來，影響也很大。」

台灣賽前還有大陸站和南韓站，日本站則是亞洲4站的壓軸場，王政松表示日、韓也在等狀況明朗，但由於亞洲4站時間無法更動，現階段仍要先等LPGA答覆。

旅美好手徐薇淩今天和王政松都出席「重返榮耀—高爾夫六年振興計畫」公聽會，因LPGA賽事暫停留台的徐薇淩提到，LPGA雖在下月底復賽，但她仍在觀望，目前確定前兩站都不會參加，接續在蘇格蘭和英格蘭的3場賽程也可能選擇缺席，將健康擺在第一位。

「目前前2站不會打，因為美國出現第二波疫情，有點危險。」徐薇淩提到，雖暫緩國外參賽計畫，但下月底揚昇高爾夫球場將舉辦大聯大女子高爾夫公開賽，最近她都以備戰這場賽事為主，她笑說：「這場比賽辦得很是時候！」

徐薇淩也說，台灣防疫有成，若能舉辦台灣裙襬搖搖LPGA，以選手身分當然開心，但考量國外選手、工作人員都要入台，增加的染疫風險都要考量，「高球是很正向的運動，如果因為辦比賽出現負面消息也不好。」

LPGA 高爾夫 徐薇淩

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