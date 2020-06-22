高球／六年振興計畫辦公聽會 徐薇淩為選手發聲

立法委員黃國書和中華民國高爾夫協會今天舉辦「重返榮耀—高爾夫六年振興計畫」，提出內容包括深根基層高爾夫扎根、厚植高爾夫選手訓練機制、提升高爾夫賽事價值、強化高爾夫國際交流、帶動高爾夫產業發展等五方向，旅美好手徐薇淩和目前在美就讀大學的小將林子涵也出席，以球員代表身分提出建議。

中華高協理事長王政松提到，蔡英文總統去年在LPGA晚宴上就曾公開呼籲，要一起支持國際賽事，「台灣的高爾夫一定可以持續在國際上發光發熱，台灣高球發展非常有機會，但過去歲月中，單項運動資源確實比較少，也有非常大的提升空間，這也是這次六年振興計畫改革的方向和目標。」

徐薇淩是今天現役選手代表，她認為自己18年的選手生涯十分幸運，一路上受到許多貴人提攜，但仍有許多好選手沒有獲得資源，在業餘和轉職業的途中沒有「臨門一腳」支持，「如果優秀選手往世界舞台中協會能給適時一腳，像有專案或借貸，讓沒有企業支持的選手有機會站上舞台，參加資格賽，爭取巡迴賽機會，如果沒達到，協會也能透過基礎推動，讓選手有職位，不只讓選手開出一條更好的道路，也讓選手在壓力較小下打出好表現，讓巡迴賽的我不是孤軍奮戰。」

六年振興計畫預計投入超過13億，體育署署長高俊雄表示，經過近3小時公聽會，聆聽地方、選手、廠商甚至媒體想法，有助協會和體育署掌握問題癥結，相信能更有效率來落實計畫。