PGA／並列第52 潘政琮傳承盃衛冕失利

PGA傳承盃高球賽今天進行決勝回合，一度因暴雨中斷比賽2小時47分鐘，世界排名第六的美國選手辛普森（Webb Simpson）在最後7洞狂抓5隻小鳥，拉尾盤飆出單日64桿（-7）、總桿數262桿（-22），抱走冠軍盃；身為衛冕者的台灣好手潘政琮，以275桿（-9）並列第52，無緣完成連霸。

辛普森2012年就是在父親節這天抱回美國公開賽冠軍，今年賽程因為新冠肺炎疫情影響，美國公開賽改期到9月，檔期改由傳承盃補上，辛普森再度於這天奪冠

「在父親節當天贏得美國公開賽，我永遠不會忘記，那天我在去記者會的路上打電話給我爸，他一接起電話就笑個不停。」今天奪冠後，辛普森想起在2017年過世的父親，他說：「今天我肯定會想念他的笑聲。」

辛普森今天穿著黃色上衣出賽，也是因為那是父親最愛的顏色，「我的孩子也都知道這點，所以他們給我的卡片，一向都是用黃色蠟筆或黃色馬克筆畫的。」他說父親熱愛高球，「他一定會很開心看到今天的比賽。」

潘政琮前三輪打完已經落後8桿，今天也無力縮小差距，抓下5隻小鳥，但也在第9洞吞下柏忌，第14洞吞下雙柏忌，單日繳出69桿（-2），以275桿（-9）並列第52作收。