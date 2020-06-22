端午節前上龍舟 城隍爺也登船

2014年開始，台北霞海城隍廟與台北市體育局一起讓龍舟回到淡水河，今年適逢台北霞海城隍爺渡台200周年，昨天城隍爺也一同坐上龍舟巡境趕煞，希望引起大家對淡水河的關注，讓河道環境變好、水運發達。

台北霞海城隍廟館管理人陳文文表示，淡水河是大稻埕的母親，大稻埕的繁榮昌盛，都要感謝淡水河，「能夠讓龍舟賽在淡水河舉行，實在是一件非常開心的事情。七年來台北霞海城隍廟支持龍舟運動，更經由體育局及陳雨霖老師的牽線，與HOOK SPORTS俱樂部的年輕人組成台北霞海城隍廟龍舟隊，多次參與國際競賽屢獲佳績，更回到泉州參加嘉庚杯海峽兩岸龍舟賽，頗有飲水思源的含意，這群年輕人也提拔後輩及推展划船運動不遺餘力，猶如城隍爺薪火相傳、香火不斷的精神。」

歷經幾個月的嚴峻疫情，迪化二０七博物館職員帶領志工走向戶外，並在大稻埕信仰中心台北霞海城隍廟的協助下，攜手建立大稻埕在地龍舟隊；龍舟隊的成員年紀最大74歲，最小25歲，利用假日於社子島碼頭進行訓練。

6月8日疫情解封之後，台北市第一場運動賽事，端午龍舟競賽即將展開，台北霞海城隍廟與迪化二０七博物館也於昨天在台北霞海城隍廟前舉辦「渡台200，香火不斷－除煞祈福巡遊淡水河」為即將到來的端午賽事暖身。