全國總統盃運動舞蹈賽 曾瑋晟、葉奕萱奪2金2銀

受疫情影響悶了許久，原定三月中就要舉辦的「109年度第19屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽」，終於在21日於台北體育館火熱開跳，去年12月才開始搭檔的曾瑋晟／葉奕萱首次出戰就技驚四座，拿下2金2銀好成績。備受矚目的小將藍郁翔／翁翊睿成績也相當亮眼，除在青年A組標準舞摘金，首跨成人組也拿下2銅。

首度搭檔出賽的曾瑋晟／葉奕萱在21歲以下青年組拉丁舞、青年A組拉丁舞拿下雙金，21歲以下青年組標準舞及青年A組標準舞拿下兩銀。與新搭檔的首戰就開出紅盤，終於能夠上場比賽，曾瑋晟開心說道：「沒有比賽對選手不太好，為了能有好成績每天仍不斷練習，但比賽時會腎上腺素提升，跳起舞來也會更用力，很滿意這次的結果。

林詠鉦與莊雅晴拿下成人A組拉丁舞金牌。 主辦單位提供

葉奕萱則表示，比賽對選手維持體力較有幫助，平常在教室練習沒有競爭力，出來比賽才發現退步許多。最後曾瑋晟補充說道：「會利用暑假多到健身房或在家做肌力訓練，練舞時更注重腳的技術來維持體能。」

本年度首項運動舞蹈大型賽事，這次總統盃分為40個組別，吸引超過300位選手同場較勁，並將評分標準由原本的勝負制改為絕對分數制，使成績更加精準公平，也首度在成人組決賽採用8強PK制，進入決賽圈的選手必須經過8強、準決賽、決賽三輪分別排出8個名次，相當考驗選手的技巧與體力。

疫情解禁首戰，去年在全國中正盃獨攬4金的藍郁翔／翁翊睿本次共參加4項賽事，除青年組標準舞、拉丁舞，也首度跨組報名成人組標準舞、拉丁舞。由於成人組決賽採PK制，5種曲風連續串接，選手須隨著舞曲切換來變更舞步，對初體驗的藍郁翔／翁翊睿來說是一大挑戰。但兩人實力不容小覷，青年A組標準舞摘金，也在成人A組標準舞與成人A拉丁舞皆獲得銅牌佳績。

侯宇謙與張為諠拿下成人A組標準舞金牌。 主辦單位提供

因疫情久未出賽，藍郁翔說道：「疫情期間都以自主訓練為主，因為這次採絕對分數制，練習上也圍繞此模式來走，終於可以比賽非常開心。」藍郁翔的爸爸也補充表示，許多外師都因疫情回國讓選手訓練受到很大影響，只能自主練習，就連自家舞蹈教室學生也因疫情銳減，這段時間可說是非常辛苦。

同樣受到疫情影響的還有國內標準舞好手林立，除了因為義大利籍舞伴茱莉亞無法入境台灣而錯過本次總統盃，長期在義大利訓練的他也在4月趕緊回到台灣，對此林立也開玩笑說：「疫情真的太恐怖，口罩根本買不到，爸爸說再不回台灣就沒收生活費，連搭飛機回台灣都是穿上防護衣、護目鏡全副武裝。」

目前世界排名第133位的林立倒是不擔心疫情會影響世界排名，他表示國際賽停辦對每位選手排名都不會發生變化，等到舞伴拿到運動員簽證能夠入境台灣，近期會以參加國內賽為主，最快在8月底的泛太平洋盃、及10月底的台北國際公開賽就能看到他在上場的身影。

藍郁翔與翁翊睿拿下青年A組標準舞金牌。 主辦單位提供

成人A組標準舞，侯宇謙／張為諠摘金；林廷駿／陳怡安鍍銀；藍郁翔／翁翊睿奪銅。

成人A組拉丁舞，金牌林詠鉦／莊雅晴；銀牌林傳恩／黃姝嘒；銅牌藍郁翔／翁翊睿。

21歲以下青年組標準舞，金牌蔡哲翔／謝汶芯；銀牌曾瑋晟／葉奕萱；銅牌曾梓豪／華怡鈞。

21歲以下青年組拉丁舞，金牌曾瑋晟／葉奕萱；銀牌蔡哲翔／謝汶芯；銅牌楊秉翰／王靖琳。

青年A組標準舞，金牌藍郁翔／翁翊睿；銀牌曾瑋晟／葉奕萱；銅牌李瑾曄／林千暄。

青年A組拉丁舞，金牌曾瑋晟／葉奕萱；銀牌藍郁翔／翁翊睿；銅牌董誠哲／那舒婷。