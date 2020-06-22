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網球／與確診球員同場 球王約克維奇無症狀將接受檢測
保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）宣布確診新冠肺炎，震驚網壇，上周與他同場出賽的球員，還包括世界球王約克維奇（Novak Djokovic）；賽會表示，小約與其他相關人員目前都無症狀，他也將在返回塞爾維亞後馬上接受檢驗。
約克維奇近期投入自辦的亞德里亞巡迴賽，第二站來到克羅埃西亞札達爾（Zadar）出賽，他原訂今晨要出戰決賽，在迪米特洛夫確診後被迫取消賽事。
迪米特洛夫向外界表示歉意，自責可能傷害到身邊的人，「我希望所有近日與我有接觸的人，都能接受檢驗，以及採取必要的預防措施。」他目前已返回家中接受治療。
迪米特洛夫確診後，外界第一個聯想到主辦賽事的約克維奇，賽會對此回應，「約克維奇或是任何曾與他有近距離接觸的人，包含教練團在內，目前都沒有症狀，所以小約不會在札達爾接受檢驗，但一抵達塞爾維亞貝爾格勒後，他將遵照程序接受檢驗。」
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