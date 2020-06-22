快訊

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

109指考英文科重點／注意時事單字！ 做歷屆試題、多練習圖表分析作文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇(右)與弟弟謝政鵬兩人聯手參加去年溫網。 報系資料照(謝淑薇臉書)
謝淑薇(右)與弟弟謝政鵬兩人聯手參加去年溫網。 報系資料照(謝淑薇臉書)

疫情期間，全球網球賽事停擺，而台灣女網好手謝淑薇此時卻掀波瀾，遭弟弟謝政鵬指控長期受到她的精神虐待，以及獎金被抽走的問題，甚至爆料自己2017年還因姊姊的包包不見，而被她告偷竊之事，並上傳當年的傳票，這些事長期累積下來，令他身心俱疲，在臉書上寫下千字文痛斥說，「這輩子可以不用往來，我真的累了。」

由於沒有比賽，謝淑薇如今在台灣與男友曬恩愛，臉書盡是與男友在台旅遊的照片，但沒想到卻因家庭生波，再度鬧上檯面。一直以來，她對台灣網球界多所抱怨，大多是因經費補助的問題，且她也經常提到自己要照顧弟妹的網球生涯之事，但這次居然遭弟弟控訴，目前她並未做出回應。

至於謝政鵬專攻男雙為主，過去也經常協助姊姊比賽，自己也逐漸打出成績，兩年前發生女友車禍意外過世的傷心事，一時之間令球迷相當難過。去年謝淑薇與謝政鵬兩人還搭檔溫網混雙比賽，顯示姊弟兩人感謝情不錯，但私底下，卻因獎金的分配不均種下心結，這次再翻出被姊姊控告的舊帳，表達長期受到她的精神虐待，決定徹底與姊姊決裂。

相關新聞

網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往

疫情期間，全球網球賽事停擺，而台灣女網好手謝淑薇此時卻掀波瀾，遭弟弟謝政鵬指控長期受到她的精神虐待，以及獎金被抽走的問題，甚至爆料自己2017年還因姊姊的包包不見，而被她告偷竊之事，並上傳當年的傳票，

網球／球王約克維奇要拉警報 戰友迪米特洛夫自爆確診

保加利亞男網好手狄米特羅夫近來跟男單世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇參加慈善巡迴賽，但狄米特羅夫今天透露，自己確診感染...

網球／與確診球員同場 球王約克維奇無症狀將接受檢測

保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）宣布確診新冠肺炎，震驚網壇，上周與他同場出賽的球員，還包括世界球...

網球／美網被罵視 輪椅賽擬復辦

美網確定如期在八月卅一日開戰，但最先計畫要取消會外賽、青少年賽事、混雙和輪椅賽程的決定被澳洲網球輪椅球王狄倫痛批，稱美國...

PGA／傳承盃第三輪 球場防疫被球員譙爆

PGA重啟賽程第二站就傳出球員確診，地主好手瓦特尼傳承賽第二輪開打前檢測呈陽性，昨天第三輪雖仍如期進行，但上周曾和瓦特尼...

足球／開踢遇日環蝕 紅獅譜驚奇

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環第二輪今天開賽，近300名球迷在台北田徑場進行觀賞主場北市大同出戰紅獅FC，...

高球／魏聖美迎千金 命名藏巧思

去年1月公開戀情，高球女將魏聖美（Michelle Wie）和NBA傳奇球星衛斯特（Jerry West）之子小衛斯特（...

女足／木蘭聯賽抽獎也防疫 熊讚主場互動送好禮

台北熊讚女子足球隊端午節連假將在台北田徑場「捍衛主場」，為和球迷同樂，特別採用OQR Ticket推出數位互動APP，讓...

PGA／落後8桿 潘政琮拚傳承盃衛冕幾無望

不受有球員確診新冠肺炎影響，PGA傳承盃高球賽今天繼續進行第三輪，尋求衛冕的台灣好手潘政琮繳出低於標準桿1桿的70桿，總...

羽球／名作家讚小戴媲美小威、梅西 東奧奪牌不是夢

今日為球后戴資穎26歲生日，曾被羽球知名寫手布洛絲（Amanda Bloss）大力讚賞的小戴，今天又收到布洛絲的撰文當作生日禮物，獲讚為登峰造極的羽球球星。 布洛絲指出小戴就像美網球名將小威廉絲

PGA／連兩輪68桿 潘政琮落後第一名6桿

PGA傳承賽第二輪賽程今天結束，我國高球好手潘政琮連續兩天繳出68桿成績，以總和136桿、低於標準桿6桿的成績，暫時並列...

溫網取消、東奧延期 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

受新冠肺炎取消或延期賽事 東京奧運 東京奧運 延期至2021年7/23

熱門新聞

網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

NBA／評防守喬丹布萊恩詹皇 亞泰斯特：喬丹最有效率

NBA／盛讚柯瑞成就 詹姆斯：在任何時代都偉大

日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

NBA／媲美約柯奇？小加索明顯瘦身引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。