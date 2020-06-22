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網球／謝政鵬爆被姊謝淑薇告偷竊 痛斥長期虐待不再來往
疫情期間，全球網球賽事停擺，而台灣女網好手謝淑薇此時卻掀波瀾，遭弟弟謝政鵬指控長期受到她的精神虐待，以及獎金被抽走的問題，甚至爆料自己2017年還因姊姊的包包不見，而被她告偷竊之事，並上傳當年的傳票，這些事長期累積下來，令他身心俱疲，在臉書上寫下千字文痛斥說，「這輩子可以不用往來，我真的累了。」
由於沒有比賽，謝淑薇如今在台灣與男友曬恩愛，臉書盡是與男友在台旅遊的照片，但沒想到卻因家庭生波，再度鬧上檯面。一直以來，她對台灣網球界多所抱怨，大多是因經費補助的問題，且她也經常提到自己要照顧弟妹的網球生涯之事，但這次居然遭弟弟控訴，目前她並未做出回應。
至於謝政鵬專攻男雙為主，過去也經常協助姊姊比賽，自己也逐漸打出成績，兩年前發生女友車禍意外過世的傷心事，一時之間令球迷相當難過。去年謝淑薇與謝政鵬兩人還搭檔溫網混雙比賽，顯示姊弟兩人感謝情不錯，但私底下，卻因獎金的分配不均種下心結，這次再翻出被姊姊控告的舊帳，表達長期受到她的精神虐待，決定徹底與姊姊決裂。
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