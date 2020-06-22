網球／保加利亞男網好手狄米特羅夫 自曝確診新冠肺炎

保加利亞男網好手狄米特羅夫近來跟男單世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇參加慈善巡迴賽，但狄米特羅夫今天透露，自己確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

網球男單世界排名第19的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）在社群媒體Instagram發文表示，他在摩納哥（Monaco）被檢測對2019冠狀病毒疾病呈陽性反應。

貼文寫道：「對於可能造成的任何傷害，我感到相當抱歉。我現在回到家了，正在復原中。感謝大家支持，請保持安全及健康。」

亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）是球王喬科維奇（Novak Djokovic）自行籌辦的慈善賽事。

狄米特羅夫上週末參加在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）舉行的亞得里亞巡迴賽首站賽事，當時參加比賽的還有喬科維奇、奧地利名將提姆（DominicThiem）和德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。

路透社報導，由於狄米特羅夫確診染疫，在克羅埃西亞薩達（Zadar）舉行的亞得里亞巡迴賽第2站決賽已經取消，這場決賽原本是喬科維奇對決俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）。