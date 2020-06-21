足球／開踢遇日環蝕 紅獅譜驚奇

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環第二輪今天開賽，近300名球迷在台北田徑場進行觀賞主場北市大同出戰紅獅FC，開場時正好碰上難得的天文現象日環蝕，紅獅FC也靠著Gerardo「梅開二度」，驚奇以2：0迎接本季首勝，賞給上屆冠軍北市大同3連敗。

開賽雖因日環蝕，天色稍暗，但在燈光的補強下仍可正常比賽。紅獅FC上周客場踢和強敵航源FC，打破0積分的窘境，今天再寫突破，靠Gerardo破網率先得分，中場取得1：0領先；下半場第57分鐘紅獅FC機會再起，後衛策動一次反擊將球送到潘育晟，潘育晟再將球送給跟進的隊友Gerardo左腳起腳破門，領先擴大到2球。

處於落後的北市大同多次嘗試組織攻勢， 但紅獅FC的門將李冠霈表現出色，多次沒收大同的射門機會，最終就以2：0勝場開張。

其他場次部分，璉紅台體在主場台中太原球場以6：0勝銘傳大學，台中FUTURO以1：0踢下主場的航源FC，高市台電則在3：2力壓台灣鋼鐵。