PGA／落後8桿 潘政琮拚傳承盃衛冕幾無望

不受有球員確診新冠肺炎影響，PGA傳承盃高球賽今天繼續進行第三輪，尋求衛冕的台灣好手潘政琮繳出低於標準桿1桿的70桿，總計206桿（-7），排名再下滑為56位，落後達8桿，也幾乎確定衛冕失利。

潘政琮去年在傳承盃摘下PGA生涯首冠，本季此站趕上賽季重啟第二周，他回到幸運地挑戰衛冕，前兩輪都繳出68桿，想要爭冠必須急起直追，但第三輪卻在前9洞踢到鐵板，分別在第1、6、9洞吞下柏忌，只在第2洞進袋小鳥。

潘政琮後9洞力挽狂瀾，抓下3隻小鳥，單日成績以70桿（-1）作收，排名從第28下滑到56，落後桿數從6桿擴大為8桿，也幾乎形同宣告衛冕無望。