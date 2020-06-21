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PGA／落後8桿 潘政琮拚傳承盃衛冕幾無望

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
潘政琮。法新社
潘政琮。法新社

不受有球員確診新冠肺炎影響，PGA傳承盃高球賽今天繼續進行第三輪，尋求衛冕的台灣好手潘政琮繳出低於標準桿1桿的70桿，總計206桿（-7），排名再下滑為56位，落後達8桿，也幾乎確定衛冕失利。

潘政琮去年在傳承盃摘下PGA生涯首冠，本季此站趕上賽季重啟第二周，他回到幸運地挑戰衛冕，前兩輪都繳出68桿，想要爭冠必須急起直追，但第三輪卻在前9洞踢到鐵板，分別在第1、6、9洞吞下柏忌，只在第2洞進袋小鳥。

潘政琮後9洞力挽狂瀾，抓下3隻小鳥，單日成績以70桿（-1）作收，排名從第28下滑到56，落後桿數從6桿擴大為8桿，也幾乎形同宣告衛冕無望。

領先榜上共四人以198桿（-15）並列排頭，決勝輪勢必精彩可期，單日以63桿（-8）大躍進登上領先位置的英國選手哈頓（Tyrrell Hatton），還預告可能有黑馬殺出，「如果明天有人繳出低桿，從20幾名竄上來奪冠，我也不會太驚訝。」

潘政琮與客串桿弟的妻子。美聯社
潘政琮與客串桿弟的妻子。美聯社

潘政琮

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