羽球／名作家讚小戴媲美小威、梅西 東奧奪牌不是夢

我國網壇好手謝政鵬，歷經女友離世的沈重打擊，讓他長時間情緒低落，經過不斷的壓抑，謝政鵬今日於臉書一口氣將壓力宣洩，不僅自爆「差點走了」，也公開和姊姊謝淑薇不合。 去年2月，謝政鵬的女友在文化大學

2020-06-19 14:42