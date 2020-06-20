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羽球／名作家讚小戴媲美小威、梅西 東奧奪牌不是夢
今日為球后戴資穎26歲生日，曾被羽球知名寫手布洛絲（Amanda Bloss）大力讚賞的小戴，今天又收到布洛絲的撰文當作生日禮物，獲讚為登峰造極的羽球球星。
布洛絲指出小戴就像美網球名將小威廉絲（Serena Williams）跟足球巨星梅西（Lionel Messi），擁有獨樹一幟的氣質與風格，也展現出不同於其他選手的的明星光環。除此之外，更稱小戴比賽時隨心所欲的姿態，著實讓人癡迷。
布洛絲也點出小戴不斷精進自己，是讓他持續邁向偉大球員的重要特質。小戴雖曾在月初的賽事有所掙扎，但透過大量的訓練、鍛鍊心理素質，小戴在全英賽再進化，減少失誤，再現精彩。不過改變的同時，布洛絲表示小戴仍舊是那個運用時間差、假動作迷惑對手的女王，魔幻般的技巧絲毫未減。」
最後，布洛絲形容小戴全英賽的勝利，像是在昭告整個球壇，向球迷證明，要看到小戴奪下奧運金牌，站上頂點並不只是夢想。雖小戴曾考慮在2020東奧結束後退休，但因疫情延宕，小戴後續掛保證會打滿2021年的賽季。現在加上布洛絲的文筆加持，想必小戴站上奧運頒獎台的那刻，只是時間的問題。
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