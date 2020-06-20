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PGA／連兩輪68桿 潘政琮落後第一名6桿

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
PGA傳承賽第二輪，我國高球好手潘政琮連續兩天繳出68桿成績，以總和136桿、低於標準桿6桿的成績，暫時並列第28名。 法新社
PGA傳承賽第二輪，我國高球好手潘政琮連續兩天繳出68桿成績，以總和136桿、低於標準桿6桿的成績，暫時並列第28名。 法新社

PGA傳承賽第二輪賽程今天結束，我國高球好手潘政琮連續兩天繳出68桿成績，以總和136桿、低於標準桿6桿的成績，暫時並列第28名，距離第一名的辛普森（Webb Simpson）還有6桿差距，接下來兩天要壓低桿數才有機會完成衛冕。

潘政琮今天從第一洞打起，只用兩桿就上果嶺，接下來推桿進洞，一開始就抓了一隻小鳥，不過第五洞潘政琮吞下一個柏忌，吐回優勢，幸好第9、11、17都抓鳥，讓潘政琮以4鳥、1柏忌的成績，再度繳出68桿成績。

辛普森首輪65桿原本排名第三，不過今天同樣保持65桿的成績，總桿數130桿（低於標準桿12桿），升上第1名，德尚布（Bryson DeChambeau）與康諾（Corey Conners）則以低於標準桿11桿的成績並列第2。

潘政琮

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